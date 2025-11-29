به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -محمد اسلامی روز شنبه هشتم آذر در مراسم دو مرکز درمانی مجهز به فناوری پلاسما در بندرعباس، اظهار کرد: فناوری پلاسما در حوزههای مختلف از جمله سلامت، محیط زیست، کشاورزی، صنایع غذایی و همچنین صنعت کاربرد دارد و سازمان انرژی اتمی در حال توسعه سرفصلهای مختلف این فناوری در کشور است. یکی از پیشتازترین این موارد، درمان زخمهای مزمن و بدخیم بهویژه زخم دیابتی است.
وی با اشاره به شمار قابل توجه بیماران دیابتی مبتلا به زخمهای مزمن افزود: براساس گزارش رئیس بیمارستان، تعداد زیادی از بیماران دیابتی در استان در معرض خطر قطع عضو قرار دارند و حدود ۸۵ درصد این گروه در نهایت به این مرحله میرسند. امیدواریم به یاری خدا و با بهرهگیری از این فناوری، روند درمان این زخمها تسهیل شود و بیماران دیگر به مرحله قطع عضو نرسند.
اسلامی کنترل بیماری دیابت توسط خود بیماران را شرط اصلی تأثیرگذاری این روش دانست و گفت: اگر بیماران دیابت خود را مدیریت کنند، این فناوری میتواند درد، رنج و هزینههای سنگین زخمهای مزمن را به شکل چشمگیری کاهش دهد.
وی با بیان اینکه بهرهبرداری از این دو مرکز از مهمترین برنامههای سفر امروز به هرمزگان بوده است، ابراز امیدواری کرد سایر طرحهای پیشبینیشده در استان نیز با سرعت و کیفیت مناسب دنبال شود.