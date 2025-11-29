گمرک ایران با هدف شفاف‌سازی نحوه ارزش‌گذاری گوشی‌های تلفن همراه وارداتی را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - گمرک ایران با هدف شفاف‌سازی نحوه ارزش‌گذاری گوشی‌های تلفن همراه وارداتی را اعلام و تأکید کرد: ارزش‌گذاری گوشی‌های تلفن همراه مسافری و تجاری با روش‌های یکسان صورت می‌پذیرد و در خصوص ارزش‌گذاری گوشی تلفن همراه در رویه مسافری، چنانچه برای مدل مورد نظر سابقه واردات تجاری وجود داشته باشد، ارزش مسافری عیناً با ارزش تجاری یکسان مورد استناد قرار می‌گیرد.

موضوع چگونگی ارزش‌گذاری گوشی‌های تلفن همراه وارداتی در گمرک کاملاً شفاف است. در خصوص نحوه ارزش‌گذاری گوشی‌های تلفن همراه اعلام می‌دارد، گمرک جمهوری اسلامی ایران در اجرای وظایف قانونی محوله در رسیدگی به ارزش کالاهای تجاری با توجه به تنوع این نوع کالا و واقعیات تجاری در بازار با لحاظ نمودن شرط همزمانی براساس مقایسه تاریخ خرید (پروفرم) و حجم خرید به عنوان دو عامل مهم و تعیین‌کننده و با در نظرگرفتن ظرفیت قانونی موجود از جمله مواد ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن  اقدام می‌نماید. در رسیدگی به ارزش گوشی تلفن همراه به دلیل نوسان قیمت که متاثر از عوامل مختلف است با استناد به بند ۳ ماده ۱۷ آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی و عند اللزوم بند (پ) ماده ۱۵ قانون امور گمرکی و با استعلام قیمت از منابع معتبر و لحاظ نمودن تعدیلات قانونی، ارزش این نوع کالا، در بانک اطلاعات ارزش (TSC) ثبت و برای ترخیص محموله‌های تجاری تلفن همراه، با رعایت سایر مقررات مربوطه مورد استفاده و استناد قرار می‌گیرد.

بنابراین گزارش، در این راستا دفتر ارزش گمرک ایران با صدور بخشنامه‌های مرتبط به تمامی گمرکات جهت ترخیص تلفن همراه تاکید کرده که با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، ضمن رعایت مواد پیشگفت و اطمینان از انطباق کد شناسه‌های ارزش انتخابی در اظهارنامه ارزش با مشخصات کالای اظهار شده، ارزش در زمان اظهار و قبل از ترخیص رسیدگی و در صورت عدم مطابقت سوابق موجود با واقعیات تجاری بازار، ضمن استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله مفاد فوق‌الذکر بررسی لازم صورت گرفته و با اعلام نظر به‌همراه مستندات و دلایل قانونی با دفتر ارزش گمرک ایران جهت اصلاح و بروز‌رسانی شناسه بانک اطلاعات ارزش (TSC) مکاتبه و در صورت عدم وجود شناسه ارزش در سامانه، لازم است بررسی اولیه توسط گمرک محل صورت گرفته و ضمن اعلام نظر و ارسال مستندات، مراتب به دفتر مذکور جهت رسیدگی و ایجاد شناسه ارسال گردد.

این گزارش می‌افزاید: در خصوص ارزش‌گذاری گوشی تلفن همراه در رویه مسافری، چنانچه برای مدل مورد نظر سابقه واردات تجاری داشته باشد، ارزش مسافری عیناً با ارزش تجاری یکسان مورد استناد قرار می‌گیرد و ایجاد شناسه‌های مسافری برای این مدل‌ها صرفاً به دلیل عدم قابلیت مشاهده شناسه‌های تجاری در سامانه رجیستری گوشی مسافری (همتا) می‌باشد. در خصوص مدل‌های گوشی تلفن همراه که شناسه و سابقه واردات تجاری ندارند، صرفاً به منظور جلوگیری از ایستایی و در راستای رفاه مسافران، شناسه‌های مسافری با توجه به مواد قانونی پیشگفت ایجاد می‌گردد.

منبع: گمرک ایران

برچسب ها: تلفن همراه ، گمرک ایران ، واردات گوشی
خبرهای مرتبط
جزئیات تعرفه گمرکی واردات موبایل در سال ۱۴۰۴ اعلام شد
در ۸ ماهه امسال انجام شد؛
واردات ۱.۹ میلیارد دلار گوشی تلفن همراه از طریق گمرکات کشور
واردات بیش از ۳ میلیون گوشی همراه در پنج ما نخست امسال/ آخرین جزئیات از ورود آیفون ۱۴ به کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جداسازی یارانه‌ها ملزم به ثبت در سامانه سیمین شد
خسارت سالانه ۱۶ میلیارد دلاری ناترازی گاز به کشور
پیشرفت پروژه آزادراه شمالی کرج به ۷۳ درصد رسید
کمبود نهاده دامی عامل اصلی افزایش لجام گسیخته محصولات لبنی و پروتئینی
حراج شمش طلا فردا در مرکز مبادله ایران برگزار می‌شود
ممنوعیت صادرات با کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه‌بندی از فردا
قیمت هر شانه تخم مرغ به ۲۵۰ هزارتومان رسید/کمبودی در عرضه تخم مرغ نداریم
توزیع شیرمدارس به کجا رسید؟
شاخص کل بورس میتواند به روند صعودی خود ادامه دهد؟
افتتاح آزادراه کنار گذر شمالی کرج تا پایان سال+ فیلم
آخرین اخبار
کاهش بیش از ۹ هزار واحدی شاخص کل بورس
استمرار معافیت عرضه کالا‌ها و خدمات مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده
آیا ارزش گوشی‌های تلفن همراه مسافری و تجاری تفاوت دارند؟
امکان صفر کردن کالای تقلبی وجود ندارد/ خریداران لوازم یدکی خود را از مراکز معتبر خریداری کنند
تسریع در صدور کارت سوخت برای خودرو‌های جدید/ آغاز سهیمه بندی سوخت از نیمه آذر ماه
کاهش ۲۳ درصدی ترافیک قزوین _ کرج از طریق آزادراه کنار گذر شمالی کرج/ نرخ عوارضی به زودی مشخص می‌شود+ فیلم
توزیع شیرمدارس به کجا رسید؟
۱۴ تا ۱۷ هزار کامیون بالای ۵۰ سال در صف اسقاط
۱۰ درخواست برای صندوق‌های صدور و ابطالی طلا/ معاملات طلا در بورس ۲۴ ساعته می‌شود؟
حراج شمش طلا فردا در مرکز مبادله ایران برگزار می‌شود
کمبود نهاده دامی عامل اصلی افزایش لجام گسیخته محصولات لبنی و پروتئینی
شاخص کل بورس میتواند به روند صعودی خود ادامه دهد؟
افتتاح آزادراه کنار گذر شمالی کرج تا پایان سال+ فیلم
ممنوعیت صادرات با کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه‌بندی از فردا
قیمت هر شانه تخم مرغ به ۲۵۰ هزارتومان رسید/کمبودی در عرضه تخم مرغ نداریم
پیشرفت پروژه آزادراه شمالی کرج به ۷۳ درصد رسید
جداسازی یارانه‌ها ملزم به ثبت در سامانه سیمین شد
خسارت سالانه ۱۶ میلیارد دلاری ناترازی گاز به کشور
ضرورت ایجاد صندوق‌های ارزی در بازار سرمایه/ ابزاری جدید در مسیر بازار
تاکید وزیر جهادکشاورزی بر گسترش همکاری‌های جهانی برای تامین امنیت غذایی
نرخ بهره بین بانکی در نهمین هفته متوالی با ثبات باقی‌ماند
کلاهبرداری جدید در قامت سرمایه‌گذاری از طریق تخصیص ارز و اعطای تسهیلات بانکی در فضای مجازی
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های ورودی تهران
تشدید آلاینده‌های جوی تا اواسط هفته آینده در کلان شهر‌ها
آغاز فصل جدید همکاری دریایی ایران و پاکستان / تقویت خطوط کشتیرانی ایران و هند
واردات روزانه ۲۰۰ تن گوشت گرم به کشور
افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت شیرخام در ۸ ماهه اخیر
از رکورد شکنی تا پیش بینی ارتفاع شاخص کل بورس
هواشناسی هشدار داد؛ افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در شهر‌های پرجمعیت
تفویض اختیار راهبردی به چابهار/ مرز ریمدان تحت کد گمرکی منطقه آزاد اداره می‌شود