اجتماع بزرگ حجاب فاطمی در تهران + فیلم

اجتماع بزرگ حجاب فاطمی دیروز با حضور پرشور بانوان و خانواده‌های تهرانی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت کنندگان اجتماع بزرگ حجاب فاطمی، بر ضرورت صیانت از فرهنگ ایرانی اسلامی و مقابله با هجمه‌های فرهنگی غرب تأکید کردند.

 

