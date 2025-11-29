اجتماع بزرگ حجاب فاطمی در تهران + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0634\u0631\u06a9\u062a \u06a9\u0646\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639 \u0628\u0632\u0631\u06af \u062d\u062c\u0627\u0628 \u0641\u0627\u0637\u0645\u06cc\u060c \u0628\u0631 \u0636\u0631\u0648\u0631\u062a \u0635\u06cc\u0627\u0646\u062a \u0627\u0632 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0648 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644\u0647 \u0628\u0627 \u0647\u062c\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u063a\u0631\u0628 \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n