کارشناس فوتبال در رابطه با مسائل مختلف صحبت‌هایی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - شاهین خیری، پیشکسوت باشگاه استقلال و کارشناس فوتبال، در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره دیدار اخیر تیمش مقابل الوصل امارات گفت: در این مسابقه شاهد ترکیبی از اتفاقات مثبت و منفی بودیم و این تضاد بیشتر از همیشه به چشم می‌آمد. استقلال بازی را خیلی خوب آغاز کرد و خوشحال‌کننده بود که ساپینتو به جوانان اعتماد کرده بود. با وجود غیبت برخی بازیکنان، تیم شروع قابل قبولی داشت.

وی ادامه داد: اما بزرگترین نکته منفی، عملکرد بسیار ضعیف تیم در نیمه دوم بود. استقلال انگیزه کافی نداشت. بعضی‌ها دلیل این موضوع را خستگی یا فشار ۹۰ دقیقه‌ای می‌دانند، اما من با این نظر موافق نیستم. یک بازیکن حرفه‌ای بار‌ها چنین شرایطی را تجربه کرده و نمی‌توان همه چیز را به خستگی ربط داد. در نیمه دوم میل به بردن وجود نداشت و تیم صرفاً عقب می‌نشست و دفاع می‌کرد تا نبازد.»

خیری با اشاره به اینکه حتی نتیجه مساوی هم کمکی به استقلال نمی‌کرد، افزود: ما به هر حال نیاز به برد داشتیم. نیمه دوم کاملاً ناامیدکننده بود؛ ضعیف، ترسو و دور از تصویری که از استقلال دارم. تیم خیلی راحت بازی را از دست داد. درست است که لیگ قهرمانان آسیا رقابت سختی دارد، اما عقب‌نشینی بی‌دلیل در حضور تماشاگران قابل قبول نبود. استقلال حتی از میانه زمین خودش هم عقب‌تر دفاع می‌کرد؛ انگار تیم دیگری به جای استقلال بازی می‌کرد.

او در توضیح تفاوت دو نیمه بازی گفت: نیمه اول کاملاً متفاوت بود؛ بهتر بازی کردیم. نمی‌گویم عالی، اما عملکرد تیم خوب بود و نه فقط به خاطر اینکه گل نخوردیم، بلکه به طور کلی بازی تیم امیدوارکننده بود. اما نیمه دوم ضعیف و بی‌انگیزه بود، هیچ میل به بردن مشاهده نمی‌شد و انگار فقط منتظر پایان بازی بودیم. این وضعیت برای استقلال نتیجه مطلوبی نیست.

خیری همچنین به عملکرد برخی بازیکنان اشاره کرد و گفت: دو، سه بازیکن مثل همیشه نبودند و امیدوارم دلیل آن فقط خستگی باشد. صالح حردانی که همیشه طرفدارش هستم، در دفاع عالی ظاهر شد، اما در بازی‌سازی و پاس دادن ضعیف و بی‌انگیزه بود. یا مهران احمدی که پیش‌تر درخشان بود، این بار معمولی و بدون جنگندگی بازی کرد. به نظر می‌رسید بازیکنان تصمیم گرفته بودند جلو نروند و فقط بازی را حفظ کنند. البته الوصل، چون صعودش قطعی بود، فشار کمتری آورد، اما استقلال واقعاً ضعیف ظاهر شد و انتظار چنین نمایشی را نداشتم.

وی درباره مشکل همیشگی خط حمله تیم اظهار کرد: مشکل تمام‌کنندگی هنوز پابرجاست و این ایراد برطرف نمی‌شود. نمی‌دانم مهاجمان ما چه زمانی این مشکل را رفع خواهند کرد.

در ادامه، خیری درباره دروازه‌بان تیم نیز گفت: آنتونیو آدان زمانی گلر خوبی بود، اما اکنون از نظر من مطمئن نیست. بزرگترین ضعف او این است که تنها روی خط دروازه می‌ایستد و گلر بیرون‌رو نیست. در فوتبال امروز اکثر دروازه‌بان‌ها خروج از دروازه و پوشش پشت دفاع را بلدند، اما آدان فاقد این ویژگی است. بازی با پای خوبی هم ندارد و نمی‌توان روی او به عنوان دفاع آخر حساب کرد. در بازی با تراکتور چند سیو عالی داشت، اما اگر عملکرد چند هفته اخیر لیگ و آسیا را بررسی کنیم، دیگر گلر قابل اعتماد سابق نیست. ضعیف نیست، اما آن سطح سابق را ندارد. سیدحسین حسینی که از دست رفت، بسیار قوی‌تر بود.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
