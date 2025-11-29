باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مسعود بختیاری رئیس سندیکای صنایع کنسرو گفت: در حال حاضر تولیدکنندگان صنعت غذا از جمله صنایع کنسرو با چالش تامین روغن روبرو هستند‌.

وی روغن را یکی از مهم ترین مواد اولیه صنعت غذاست، افزود: در بسیاری از صنایع به عنوان پایه فرمولاسیون مصرف می شود، کمااینکه در صنعت کنسرو ۱۸ تا ۲۰ درصد پایه فرمولاسیون روغن است.

بختیاری ادامه داد: در حال حاضر نرخ مصوب روغن ۶۴ هزار و ۵۰۰ تومان است که بالای ۸۲ تا ۸۳ هزارتومان خرید و فروش می شود، لذا بصورت ۲ فاکتوره عرضه می کنند به طوریکه برای قیمت مصوب فاکتور رسمی صادر می کنند و مابه التفاوت فاکتور غیررسمی پول نقد، دلار، سکه یا واریز به حساب ناشناس باید انجام شود که نتیجه آن موجب شده مابه التفاوت را نتوانیم در اسناد قانونی نشان دهیم و مسئولان وزارت جهاد، وزارت صمت و سازمان‌حمایت از این‌موضوع مطلع هستند.

رئیس سندیکای صنایع کنسرو با بیان اینکه کارخانجات کنسرو در آستانه تعطیلی هستند، افزود: علی رغم اهمیت بالای صنعت کنسرو در امنیت غذایی، تولیدکنندگان با مشکلات کمبود اولیه روبرو هستند که متاسفانه کسی هم پاسخگو نیست.

به گفته وی، بارها اعلام کرده ام که تحریم های داخلی به مراتب سخت تر از تحریم های بین المللی است،هرچند تولیدکنندگان از محدودیت منابع ارزی و دشواری تامین ارز آگاهی دارند، اما بازرگانی دولتی از ذخایر روغن در شرایط بحران فعلی باید سهمیه در اختیار صنعت قرار دهد.

بختیاری درخصوص بازار کنسرو ماهی بیان کرد: با توجه به افزایش هزینه های تولید و کمبود مواد اولیه، به زودی تغییر در بحث قیمت کنسرو خواهیم داشت.

رئیس سندیکای صنایع کنسرو گفت: با توجه به کاهش واردات یک سوم سال گذشته، عدم تخمین صید داخل و کاهش ضریب استحصال صید داخل، برآوردها مبنی بر کاهش تولید کنسرو ماهی نسبت به سال قبل است.