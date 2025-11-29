وزارت دفاع مولداوی اعلام کرد این کشور به دنبال ورود غیرقانونی دو پهپاد ناشناس، حریم هوایی خود را به مدت حدود یک ساعت و ده دقیقه بست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت دفاع مولداوی روز شنبه اعلام کرد که این کشور به دنبال یک ورود غیرقانونی جدید پهپاد، حریم هوایی خود را به مدت حدود یک ساعت در شب گذشته بست.
این کشور کوچک که با اوکراین جنگزده و رومانی، عضو ناتو، هممرز است، بارها شاهد نقض حریم هوایی خود از زمان روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ بوده است.
این آخرین حادثه، پس از آن رخ میدهد که مولداوی اوایل این هفته گزارش داد یک پهپاد در قلمرویش سقوط کرده و در مجموع شش پهپاد از حریم هوایی آن عبور کردهاند.
وزارت دفاع مولداوی در یک بیانیه مطبوعاتی روز شنبه اعلام کرد: «حریم هوایی مولداوی به عنوان یک اقدام اضطراری، به مدت تقریبی یک ساعت و ۱۰ دقیقه، بین ساعات ۲۲:۴۳ تا ۲۳:۵۳ (به وقت محلی، دو ساعت جلوتر از گرینویچ) به طور موقت بسته شد، پس از آنکه دو پهپاد شناسایینشده به طور غیرقانونی بر فراز قلمرو ملی پرواز کردند و تهدیدی مستقیم برای ایمنی هوانوردی ایجاد کردند.»
این وزارتخانه افزود که پهپادهای نوع «گربرا» توسط رادارهای مولداوی شناسایی نشدهاند، اما ورود غیرقانونی آنها «توسط مقامات مرزی اوکراین تأیید شده است.»
وزارت کشور مولداوی گفت: «هیچ شیء، آوار یا عنصری که خطری برای جمعیت ایجاد کند، شناسایی نشده و هر دو پهپاد به طور دائمی حریم هوایی ملی را ترک کرده و به عمق قلمرو اوکراین حرکت کردهاند.»
با این حال، دو هواپیما که در زمان بسته بودن حریم هوایی در مسیر چیشیناو (پایتخت) از پاریس و بارسلون بودند، به رومانی منحرف شدند. یک هواپیمای دیگر نیز که برای پرواز از چیشیناو آماده میشد، به طور موقت زمینگیر شد.
وزارت دفاع مولداوی گفت: «مولداوی به شدت این اقدامات غیرقانونی و خطرناک را که ایمنی پروازهای غیرنظامی و جان انسانها را به خطر انداخت، محکوم میکند.» این وزارتخانه، این نقضها را «اقدامات خصمانه ارعاب و بیثباتسازی» خواند.
روز چهارشنبه، مولداوی در اعتراض به سقوط اخیر پهپاد، فرستاده روسیه را احضار کرد، در حالی که پهپاد مذکور را در مقابل ساختمان وزارت امور خارجه خود قرار داد و یادداشت اعتراضیای به وی تسلیم کرد.
منبع: خبرگزاری فرانسه