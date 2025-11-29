“مانع" در جشنواره بین المللی فیلم کودک ونوجوان آلبانی جایزه گرفت

باشگاه خبرنگاران جوان- فیلم "مانع" به کارگردانی افشین ملکی از کردستان در اولین حضور بین المللی خود موفق شد در هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم های کودک ونوجوان که در مهرماه 1404 در گیروکاسترا کشور آلبانی برگزار شد عنوان دوم بهترین فیلم جشنواره را از آن خود کند.

این فیلم کوتاه 3 دقیقه ای به تهیه کنندگی حوزه هنری استان کردستان و مشارکت شرکت نیشتمان پیکجرز به مدیریت "نیشتمان صالحی»تولید سال 1404 است که در آن داستان کودکی که ناخواسته توپش در حیاط خانه ای می افتد را بازگو می کند.

در این فیلم در کنار افشین ملکی که علاوه بر نویسندگی و کارگردانی ، تصویربرداری فیلم را برعهده داشته است، "ناصح عبداللهی" دستیار فیلمبردار، "مبین قادری" صدابردار، "فریاد خسرویانی" تدوین و طراحی پوستر، "مبین قادری . "پژمان راز" طراحی و ترکیب صدا، "محمد احمدی" اصلاح رنگ، "میلاد رحیمی، اشکان باقری و پیمان حسینی" گروه تصویربرداری، "فاطمه فخری" به عنوان گریمور،"هیوا زندی" مدیرتولید، "سوران مرادی" دستیار یک و برنامه ریزو "آژوان جعفری، نیها مرادی و وریا امینی" به عنوان بازیگر در کنار پشتیبانی فنی احمد گلزاریان تجهیزات سیمرغ طلایی سنندج در تولید این اثر همکاری داشته‌اند.

هیئت داوران جشنواره بین‌المللی AniFestROZAFA2025 با همکاری انجمن فیلم کودکان اروپا ECFA تشکیل گردید، که در آن یک هیئت داوران بین‌المللی و یک هیئت داوران ویژه متشکل از ۲۳ کودک ۸ تا ۱۲ ساله داوری آثار را بر عهده داشته اند و نتایج داوری پس از اکران آثار در اواخر آبان مشخص و نتایج حاصله به برگزیدگان اعلام گردیده است.

در این انتخاب، فیلم برنده «جایزه ECFA» به صورت مستقیم به جشنواره برلین در فوریه ۲۰۲۶ راه خواهد یافت.

افشین ملکی فیلمبردار و بازیگر ایرانی فیلمبردار چندین فیلم کوتاه و مستند و بازیگر سریال و چندین فیلم کوتاه ..از جمله بازی در سریال "نون خ" را در کارنامه دارد.