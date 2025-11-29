باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -محمد آشوری در مراسم افتتاح این مراکز درمانی اظهار کرد: امروز اتفاق مهمی در حوزه سلامت هرمزگان رقم خورد و بیمارستان تأمین اجتماعی بندرعباس و بیمارستان شهید محمد استوار به خدمات تخصصی پلاسماتراپی مجهز شدند؛ اقدامی که به گفته او میتواند در کاهش درد و رنج بیماران مبتلا به بیماریهای مختلف مؤثر باشد.
او عملکرد سازمان انرژی اتمی در توسعه این فناوری را «مرزشکنی علمی و تکنولوژیک» دانست و افزود: این اقدام علاوه بر ارتقای خدمات سلامت، حرکتی در مسیر خودکفایی در فناوریهای مرتبط با حوزه هستهای است.
به گفته آشوری، واحدهای ۹، ۱۰ و ۱۱ این مرکز در هرمزگان نیز امروز رسماً به بهرهبرداری رسید.
استاندار هرمزگان با اشاره به تلاش قدرتهای سلطه برای جلوگیری از پیشرفت علمی ایران، گفت: فناوری پلاسماتراپی و ابتکار سازمان انرژی اتمی از جمله گامهای جدی کشور در عبور از این محدودیتها است و توسعه شرکتهای دانشبنیان نیز زمینه استفاده گستردهتر از این فناوری را فراهم کرده است.
او همچنین از برنامهریزی برای تقویت خدمات مربوط به بیماران خاص خبر داد و بیان کرد: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و پیگیریهایی که انجام شده، تلاش میکنیم امکان ارائه خدمات مؤثرتر برای بیماران سرطانی نیز در استان فراهم شود.
آشوری در پایان با قدردانی از مجموعه سازمان انرژی اتمی، تجهیز این مراکز را «نقطه عطفی در ارتقای خدمات درمانی هرمزگان» عنوان کرد.