دستگیری صیاد غیرمجاز و نجات ۸ قطعه سهره طلایی در قزوین

باشگاه خبرنگاران جوان - سیداسدالله هاشمی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین از دستگیری یک صیاد غیرمجاز پرندگان وحشی و رهاسازی هشت قطعه سهره طلایی در طبیعت توسط ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان آوج خبر داد و گفت: متخلف در حین اقدام به زندهگیری پرندگان دستگیر شد.
وی افزود: در بازرسی از این فرد، یک رشته تور زندهگیری، ۲ قفس، یک انباری مخصوص و تعداد هشت قطعه پرنده وحشی از نوع سهره طلایی کشف و ضبط شد.
هاشمی با بیان اینکه تمامی این پرندگان ارزشمند پس از اطمینان از سلامتشان در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شدند، اضافه کرد: این اقدام پیامی روشن به تمامی متخلفان است که یگان حفاظت محیط زیست استان با قاطعیت و با تمام توان خود، با هرگونه تخلف و تعرض به زیستگاهها و گونههای جانوری برخورد قانونی میکند.
به گفته این مسئول، حفاظت از محیط زیست، نگهبانی از گنجینهای بیهمتاست که نه تنها میراث امروز ما بلکه امانتی برای نسلهای فردا به شمار میآید و این مسئولیت خطیر، حفاظت از تنوع زیستی ارزشمند، زیستگاههای طبیعی و مواهب خدادادی را در بر میگیرد.
وی افزود: همانگونه که در عملیات اخیر یگان حفاظت محیط زیست آوج شاهد بودیم، برخورد قاطع با متخلفان شکار و صید غیرمجاز، گامی بلند در جهت حفظ این میراث گرانقدر است و هرگونه تعرض به محیط زیست، خیانتی به حقوق نسلهای آینده و تهدیدی برای تعادل اکولوژیک به شمار میرود، با هوشیاری، مشارکت همگانی و برخورد قانونی با متخلفان میتوان از آن جلوگیری کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین از تمامی دوستداران محیط زیست خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را در سریعترین زمان ممکن به سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.
منبع: محیط زیست قزوین