دستگیری صیاد غیرمجاز و نجات ۸ قطعه سهره طلایی در قزوین

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان آوج در استان قزوین، یک صیاد غیرمجاز پرندگان وحشی را دستگیر کردند و هشت قطعه سهره طلایی را از قفس او نجات داده و به آغوش طبیعت بازگرداندند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیداسدالله هاشمی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین از دستگیری یک صیاد غیرمجاز پرندگان وحشی و رهاسازی هشت قطعه سهره طلایی در طبیعت توسط ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان آوج خبر داد و گفت: متخلف در حین اقدام به زنده‌گیری پرندگان دستگیر شد.

وی افزود: در بازرسی از این فرد، یک رشته تور زنده‌گیری، ۲ قفس، یک انباری مخصوص و تعداد هشت قطعه پرنده وحشی از نوع سهره طلایی کشف و ضبط شد.

هاشمی با بیان اینکه تمامی این پرندگان ارزشمند پس از اطمینان از سلامتشان در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شدند، اضافه کرد: این اقدام پیامی روشن به تمامی متخلفان است که یگان حفاظت محیط زیست استان با قاطعیت و با تمام توان خود، با هرگونه تخلف و تعرض به زیستگاه‌ها و گونه‌های جانوری برخورد قانونی می‌کند.

به گفته این مسئول، حفاظت از محیط زیست، نگهبانی از گنجینه‌ای بی‌همتاست که نه تنها میراث امروز ما بلکه امانتی برای نسل‌های فردا به شمار می‌آید و این مسئولیت خطیر، حفاظت از تنوع زیستی ارزشمند، زیستگاه‌های طبیعی و مواهب خدادادی را در بر می‌گیرد.

وی افزود: همانگونه که در عملیات اخیر یگان حفاظت محیط زیست آوج شاهد بودیم، برخورد قاطع با متخلفان شکار و صید غیرمجاز، گامی بلند در جهت حفظ این میراث گران‌قدر است و هرگونه تعرض به محیط زیست، خیانتی به حقوق نسل‌های آینده و تهدیدی برای تعادل اکولوژیک به شمار می‌رود، با هوشیاری، مشارکت همگانی و برخورد قانونی با متخلفان می‌توان از آن جلوگیری کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین از تمامی دوستداران محیط زیست خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را در سریع‌ترین زمان ممکن به سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.

منبع: محیط زیست قزوین

برچسب ها: صیاد غیرمجاز ، محیط زیست
خبرهای مرتبط
پزشکیان: برای فراهم کردن بستر رونق تولید محدودیتی نداریم/ می توانیم بدون نفت زندگی کنیم
مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان قزوین اعلام شد
پزشکیان:
مسئله حجاب و عفاف نباید به ابزاری برای منازعه بدل شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سد طالقان، نبض زندگی در قزوین/ تحولی شگرف در تامین آب پایدار
آخرین اخبار
سد طالقان، نبض زندگی در قزوین/ تحولی شگرف در تامین آب پایدار
ثبت بیش از ۶۵ هزار تخلف سرعت غیرمجاز در معابر شهر قزوین
دستگیری صیاد غیرمجاز و نجات ۸ قطعه سهره طلایی در قزوین
قزوین در تسهیلات بانکی جلوتر از میانگین کشور است
هشدار آلودگی در مناطق صنعتی استان قزوین 
شتاب طرح انتقال آبرسانی از طالقان به قزوین/ تکمیل فاز مهرگان تا خرداد سال آینده
جهش اشتغال در قزوین با پرداخت ۷۴۰۶ میلیارد ریال تسهیلات کارآفرینی