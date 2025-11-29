معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، از وقوع ۶۹۰ حادثه و ارائه خدمات امدادی به ۵۸۳ نفر در سراسر کشور در هفته نخست آذرماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین کبادی درباره عملیات و خدمات امدادونجات در بازه زمانی یکم تا هفتم آذر ۱۴۰۴، گفت: در این مدت ۵۸۳ نفر از خدمات شبکه امدادونجات کشور بهره‌مند شده‌اند که از این تعداد ۳۱۴ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۱۱۲ نفر نیز به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شده‌اند.

کبادی با اشاره به عملکرد تیم‌های نجات فنی، گفت: در حوزه نجات فنی، نیرو‌های هلال‌احمر موفق به نجات ۳۷ نفر شده‌اند همچنین در برخی حوادث، نیاز به رهاسازی پیکر فوت‌شدگان وجود داشت که در این مدت ۳۵ مورد رهاسازی فوتی ثبت شده است.

وی ادامه داد: در حوزه اسکان و حمایت، ۲۰ نفر اسکان اضطراری یافته و ۱۷ نفر به مناطق امن منتقل شده‌اند همچنین ۴۵ نفر از حادثه‌دیدگان، دریافت‌کننده اقلام امدادی در این مدت بودند.

به گفته معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر، در حوادث مرتبط با شرایط جوی نیز عملیات رهاسازی گرفتارشدگان در برف و سیلاب برای ۳ نفر انجام شده است.

کبادی درباره توزیع جغرافیایی حوادث گفت: بیشترین تعداد حوادث ثبت‌شده در این بازه زمانی مربوط به استان‌های اصفهان با ۷۳ حادثه، مازندران با ۶۵ حادثه و فارس و گلستان هر کدام با ۴۷ حادثه بوده است.

وی افزود: از نظر تعداد مصدومان منتقل‌شده به مراکز درمانی نیز بالاترین آمار در استان‌های اصفهان با ۴۲ مصدوم، گلستان با ۳۱ مصدوم و مازندران با ۲۶ مصدوم ثبت شده است.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر درباره درمان‌های سرپایی نیز گفت: بیشترین درمان سرپایی مصدومان در استان‌های تهران با ۳۵ نفر، مازندران با ۳۴ نفر و اصفهان با ۱۷ نفر انجام شده است.

کبادی درباره مصدومان و فوتی‌های رهاسازی‌شده در حوادث مختلف افزود: در این شاخص، بالاترین آمار مربوط به استان‌های کرمان با ۱۳ نفر، سیستان و بلوچستان با ۸ نفر و آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی و یزد هرکدام با ۶ نفر بوده است.

کبادی درباره حوادث ترافیکی اظهار کرد: در هفته گذشته ۳۹۳ مورد حوادث ترافیکی در محور‌های برون‌شهری کشور توسط جمعیت هلال‌احمر به ثبت رسیده است که در جریان این حوادث، ۲۴۰ مصدوم به مراکز درمانی منتقل و ۲۴ مصدوم نیز در محل حادثه به صورت سرپایی درمان شده‌اند.

وی افزود: بیشترین حوادث ترافیکی در استان‌های اصفهان با ۴۲ حادثه، فارس و گیلان هرکدام با ۲۶ حادثه و گلستان با ۲۲ حادثه رخ داده است.

به گفته کبادی، در میان مصدومان انتقالی ناشی از حوادث ترافیکی نیز استان‌های گلستان با ۲۷ مصدوم، اصفهان با ۲۵ مصدوم و مازندران با ۲۱ مصدوم، بیشترین آمار را به خود اختصاص داده‌اند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات در ادامه به وضعیت حوادث کوهستان اشاره کرد و گفت: از یکم تا هفتم آذر ۱۴۰۴، در مجموع ۱۹ مورد حادثه کوهستان در سطح کشور به وقوع پیوسته که طی آن ۲۸ نفر دچار حادثه شده‌اند و از این تعداد ۱۰ نفر مصدوم شده‌اند.

وی افزود: بیشترین حوادث کوهستان در استان‌های کرمانشاه با ۳ حادثه و اصفهان، البرز و لرستان هرکدام با ۲ حادثه ثبت شده است.

کبادی درباره تعداد حادثه‌دیدگان کوهستان نیز اظهار داشت: از نظر تعداد حادثه‌دیدگان، بیشترین آمار مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان با ۶ نفر و اصفهان با ۵ نفر بوده است.

منبع: روابط عمومی سازمان امدادونجات

