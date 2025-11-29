باشگاه خبرنگاران جوان - امروز شنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۱ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان معامله میشود.
|محصول
|مرکز
|سکه طرح جدید
|۱۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۳۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۱ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۵ میلیون و ۵۳۷ هزار تومان