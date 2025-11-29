امروز شنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز شنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۱ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول  مرکز 
سکه طرح جدید  ۱۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۱۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۶۲  میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۳۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
طلای ۱۸ عیار  ۱۱ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان 
طلای ۲۴ عیار ۱۵ میلیون و ۵۳۷ هزار تومان
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۲ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
معلوم هست قشنگ به سر قلعه رسیدیم فقط معلوم نیست از چه راهی باید برگردیم پایین قلعه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۰ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
وای با قیمت هاییکه تو جدول منتشر شده معلوم هست چقدر ارزش پول رایج کشور سقوط کرده الان بی ارزش ترین پول پول ایران هست از اون ور پاسپورت ایرانی از ور ارزش پول رایج کشور ارزشی ندارد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۵ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
پیش بسوی فتح قله های دیگر
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۱ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
خدا قوت
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۵ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
دلار هم ۱۱۶ در جریان باشید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۰ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
ماشالله هر روز قله جدید فتح میکنیم خدا قوت
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۴:۳۴ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
با سلام، برای کنترل قیمت سکه، بانک مرکزی، باید، از پیش فروش سکه و شمش طلا، خودداری نماید.
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۱ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
رکورد زدید خیلی آفرین
۰
۱۰
پاسخ دادن
