باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های کشور‌های اسلامی در حالی روز‌های ۲۹ و ۳۰ آبان ماه در شهر ریاض عربستان برگزار شد که تیم‌های حاضر در ترکیب خود از ۸ کشتی گیر داغستانی استفاده کرده بودند.

استفاده از کشتی‌گیران مطرح و عنوان‌دار روسی الاصل در ترکیب سایر کشور‌ها در چند سال اخیر افزایش چشمگیری داشته به طوری که این کشتی‌گیران به مدال‌های طلای المپیک و جهان نیز رسیده‌اند.

در مسابقات کشور‌های اسلامی، اما هشت کشتی گیر داغستانی (روس) از جمله احمد تاج الدینوف قهرمان جهان و المپیک در این مسابقات حضور داشتند که نتوانستند برای کشور‌های خود مدال طلا کسب کنند.

یک سایت روس در ادامه گزارشی از عملکرد این کشتی‌گیران در این مسابقات داده و در آن به تمجید عملکرد کشتی‌گیران ایرانی در عربستان پرداخته است.

این سایت در گزارش خود عنوان داشته دست کشتی‌گیران مطرح روس از جمله عبدالمجید کودیف از تاجیکستان با شکست ۱۲ بر ۲ مقابل رحمان عموزاد در دیدار فینال و شامیل شریف اف با شکست ۱۰ بر صفر مقابل امیرحسین زارع در دیدار فینال از مدال طلا کوتاه ماند.

البته یونس امامی و امیرعلی آذرپیرا نیز برای رسیدن به مدال طلا نورکجا کایپانوف دارنده مدال‌های طلا، نقره و برنز جهان و رضابک آیتموخان دارنده مدال طلای جهان از قزاقستان را از پیش رو برداشتند تا عملکرد آزادکاران کشورمان بعنوان تیم قهرمان جهان در کرواسی، در این مسابقات نیز رضایت بخش و افتخارآفرین باشد.

منبع: ایرنا