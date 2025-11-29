به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -احمد مرادی در مراسم بهره‌برداری از این تجهیزات اظهار داشت: استفاده از دانش هسته‌ای در حوزه سلامت، اقدامی مؤثر و ضروری برای مردم هرمزگان و سراسر کشور است و خوشبختانه این خدمات با پیگیری‌های معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به مرحله اجرا رسیده است.

وی افزود: در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس امکاناتی فراهم شده که می‌تواند بخشی از نیاز درمانی بیماران دیابتی و بیماران صعب‌العلاج را پوشش دهد و ظرفیت ارائه این خدمات به مناطق مختلف استان نیز وجود دارد.

مرادی با اشاره به اینکه برخی سرطان‌ها به کمک فناوری‌های هسته‌ای قابل درمان یا قابل تسهیل در روند درمان هستند، گفت: اکنون این توانمندی در کشور ایجاد شده و لازم است هرمزگان نیز مانند دیگر استان‌ها از این ظرفیت بهره‌مند شود.

نماینده مردم هرمزگان مطالبه‌گری را شرط تقویت این خدمات دانست و تأکید کرد: بخشی از پیگیری‌ها امروز به نتیجه رسیده و امیدواریم در مراحل بعد نیز امکان استفاده گسترده‌تر از فناوری هسته‌ای در درمان بیماران در هرمزگان فراهم شود.