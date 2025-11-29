باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ابراهیم علبی نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد حمله اسرائیل به روستای «بیت جن» در استان ریف دمشق را محکوم و تاکید کرد سوریه در سطوح مختلف اقدام خواهد کرد و طبق عرف بینالملل به این حمله پاسخ خواهد داد.
به گزارش سانا، ابراهیم علبی تاکید کرد که سوریه در سطوح مختلف در حال اقدام کردن است و در دام تحریکات اشغالگران نخواهد افتاد بلکه به شیوههای به رسمیت شناخته شده در سطح بینالمللی پاسخ خواهد داد و محافظت از مردم سوریه را اولویت اصلی خود میداند.
وی افزود که سوریه در سطح دیپلماتیک برای منزوی کردی کردن اسرائیل در سطح بینالمللی و قطع حمایت متحدانش تلاش خواهد کرد. سفیر اسرائیل در نشست اخیر شورای امنیت به مواضع ۱۵ کشور گوش داد که حملات اسرائیل را محکوم و بر ضرورت حفظ یکپارچگی سوریه و احترام به حاکمیت آن تاکید کردند.
علبی گفت که تلاش میشود ماموریت نیروهای پاسدار صلح وابسته به سازمان ملل تمدید شود تا امنیت و ثبات در خطوط تماس برقرار شود.
نماینده سوریه خاطرنشان کرد که پاسخ مستقیم نظامی به این اقدام اسرائیل اکنون در دستور کار نیست و تلاشها در میدان و محافل بینالمللی برای اثبات پایبندی سوریه به توافقنامه توقف درگیری سال ۱۹۷۴ و قطعنامههای شورای امنیت ادامه دارد و این مسئله بیشتر از پاسخ نظامی مستقیم برای اسرائیل آزار دهنده است.
منبع: سانا