نماینده دائم سوریه در سازمان ملل با محکومیت حمله اسرائیل به روستای بیت جن تأکید کرد این کشور در چارچوب عرف بین‌الملل و از طریق دیپلماتیک به این تجاوز پاسخ خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ابراهیم علبی نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد حمله اسرائیل به روستای «بیت جن» در استان ریف دمشق را محکوم و تاکید کرد سوریه در سطوح مختلف اقدام خواهد کرد و طبق عرف بین‌الملل به این حمله پاسخ خواهد داد.

به گزارش سانا، ابراهیم علبی تاکید کرد که سوریه در سطوح مختلف در حال اقدام کردن است و در دام تحریکات اشغالگران نخواهد افتاد بلکه به شیوه‌های به رسمیت شناخته شده در سطح بین‌المللی پاسخ خواهد داد و محافظت از مردم سوریه را اولویت اصلی خود می‌داند.

وی افزود که سوریه در سطح دیپلماتیک برای منزوی کردی کردن اسرائیل در سطح بین‌المللی و قطع حمایت متحدانش تلاش خواهد کرد. سفیر اسرائیل در نشست اخیر شورای امنیت به مواضع ۱۵ کشور گوش داد که حملات اسرائیل را محکوم و بر ضرورت حفظ یکپارچگی سوریه و احترام به حاکمیت آن تاکید کردند.

علبی گفت که تلاش می‌شود ماموریت نیرو‌های پاسدار صلح وابسته به سازمان ملل تمدید شود تا امنیت و ثبات در خطوط تماس برقرار شود.

نماینده سوریه خاطرنشان کرد که پاسخ مستقیم نظامی به این اقدام اسرائیل اکنون در دستور کار نیست و تلاش‌ها در میدان و محافل بین‌المللی برای اثبات پایبندی سوریه به توافقنامه توقف درگیری سال ۱۹۷۴ و قطعنامه‌های شورای امنیت ادامه دارد و این مسئله بیشتر از پاسخ نظامی مستقیم برای اسرائیل آزار دهنده است.

