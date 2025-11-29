ایستگاه مریم مقدس (س)، بیست و پنجمین ایستگاه خط ۶ متروی تهران افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - بیست و پنجمین ایستگاه خط ۶ مترو و صد و شصت و یکمین ایستگاه متروی تهران دقایقی پیش طی مراسمی با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران افتتاح شد.

این ایستگاه در ضلع شمالی خیابان کریمخان قرار دارد.

ایستگاه مریم مقدس با ۱۱ هزار متر مربع زیربنا و با بهره‌گیری از معماری برگرفته از نماد‌های دین مسیحیت در عمق ۳۴ متری از سطح زمین قرار دارد که برای احداث این ایستگاه، ۱۰۲ هزار متر مکعب خاکبرداری، سه هزار و ۶۰۰ تن آرماتوربندی، ۲۷ هزار مترمکعب بتن‌ریزی و ۶ هزار مترمربع سنگ کاری انجام شده است.