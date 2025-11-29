فرمانده انتظامی شهرستان محمودآباد از انهدام باند سارقان اماکن خصوصی و کشف ۱۶ فقره سرقت در آن شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ سید جعفر افضلی فرمانده انتظامی شهرستان محمودآباد گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت اماکن خصوصی و در سطح حوزه شهرستان بررسی و پیگیری موضوع در دستورکار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

او افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی و تجسس کلانتری با انجام اقدامات فنی و تخصصی، تعداد ۴ سارق و ۲ مالخر را در این رابطه شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی طی عملیاتی متهمان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان محمودآباد گفت: متهمان در بازجویی‌های پلیسی با توجه به شواهد موجود و مستندات بدست امده به ۱۶ فقره سرقت اماکن خصوصی در سطح شهرستان اعتراف کردند که ارزش اموال مسروقه بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه بالغ بر ۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ افضلی با بیان اینکه متهمان با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند، گفت: امنیت و آسایش مردم خط قرمز پلیس بوده و با مخلان نظم و امنیت عمومی با جدیت برخورد قانونی صورت می‌پذیرد.

برچسب ها: سارقان حرفه ای ، باند سرقت
تبادل نظر
