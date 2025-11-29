باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمیاسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به اجرای عملیات عمرانی در محور چالوس گفت: از تاریخ ۱۰ تا ۱۹ آذرماه، محور چالوس از ساعت ۷:۰۰ صبح تا ۱۹:۰۰ مسدود خواهد بود و این انسداد در هر ۲ مسیر (رفت و برگشت) اعمال میشود.
وی افزود: روزهای چهارشنبه ۱۲ و ۱۹ آذرماه، انسداد از ساعت ۷:۰۰ صبح تا ۱۲:۰۰ انجام خواهد شد.
وی تأکید کرد: در این بازه زمانی تنها بومیهای کندوان میتوانند از محور کرج عبور کنند، اما آزادراه تهران-شمال برای تردد عموم مسدود خواهد بود؛ در واقع مسیر کندوان به سمت مازندران کاملاً مسدود خواهد شد.
سردار کرمیاسد ادامه داد: محور چالوس در طول این مدت مسدود خواهد بود و مسافران میتوانند از مسیرهای جایگزین مانند جادههای هراز، فیروزکوه، آزادراه قزوین-رشت و رودبار-منجیل استفاده کنند.
وی در پایان از رانندگان خواست برای کاهش ترافیک و جلوگیری از معطلی، برنامهریزی سفرهای خود را مطابق با اعلام مسیرهای جایگزین انجام دهند.