رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: محور چالوس به دلیل اجرای عملیات تکمیل گالری کمرزرد از ۱۰ تا ۱۹ آذرماه به‌طور موقت مسدود خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به اجرای عملیات عمرانی در محور چالوس گفت: از تاریخ ۱۰ تا ۱۹ آذرماه، محور چالوس از ساعت ۷:۰۰ صبح تا ۱۹:۰۰ مسدود خواهد بود و این انسداد در هر ۲ مسیر (رفت و برگشت) اعمال می‌شود.

وی افزود: روز‌های چهارشنبه ۱۲ و ۱۹ آذرماه، انسداد از ساعت ۷:۰۰ صبح تا ۱۲:۰۰ انجام خواهد شد. 

وی تأکید کرد: در این بازه زمانی تنها بومی‌های کندوان می‌توانند از محور کرج عبور کنند، اما آزادراه تهران-شمال برای تردد عموم مسدود خواهد بود؛ در واقع مسیر کندوان به سمت مازندران کاملاً مسدود خواهد شد.

سردار کرمی‌اسد ادامه داد: محور چالوس در طول این مدت مسدود خواهد بود و مسافران می‌توانند از مسیر‌های جایگزین مانند جاده‌های هراز، فیروزکوه، آزادراه قزوین-رشت و رودبار-منجیل استفاده کنند.

وی در پایان از رانندگان خواست برای کاهش ترافیک و جلوگیری از معطلی، برنامه‌ریزی سفر‌های خود را مطابق با اعلام مسیر‌های جایگزین انجام دهند.

برچسب ها: جاده چالوس ، عملیات عمرانی ، رئیس پلیس راه راهور
خبرهای مرتبط
اعلام محدودیت‌های گسترده ترافیکی آخر هفته در محور‌های شمال کشور
هشدار پلیس راه: بی‌توجهی به کمربند ایمنی همچنان عامل اصلی تلفات جاده‌ای است
خودرو‌های داخلی؛ عامل بیش از ۹۰ درصد تصادفات جاده‌ای کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تصادف زنجیره‌ای پنج خودرو در اتوبان تهران–قم
ربودن برادر به خاطر تقسیم ارثیه پدری
شرط‌بندی در مافیا، به سرقت کشیده شد
ترافیک در ۲ بزرگراه همت و نواب پرحجم است
گام‌های تازه برای بهبود کیفیت زندگی سالمندان؛ از شهر‌های دوستدار سالمند تا لایحه حمایت حقوقی
جزئیات قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور
کیفیت هوای پایتخت در وضعیت «ناسالم» برای همه افراد
افزایش ۷ درصدی ترافیک آبان نسبت به مهر ماه
آغاز طرح ویژه پلیس راهور تهران برای برخورد قاطع با تخلفات ساکن
رئیس جمهور در بحث رفع آلودگی هوا ورود کند
آخرین اخبار
چمران:شهرداری بدون مجوز شورای شهر می‌تواند نمایشگاه بین المللی را بخرد
آغاز طرح ویژه پلیس راهور تهران برای برخورد قاطع با تخلفات ساکن
رئیس جمهور در بحث رفع آلودگی هوا ورود کند
افزایش ۷ درصدی ترافیک آبان نسبت به مهر ماه
شرط‌بندی در مافیا، به سرقت کشیده شد
ترافیک در ۲ بزرگراه همت و نواب پرحجم است
جزئیات قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور
کیفیت هوای پایتخت در وضعیت «ناسالم» برای همه افراد
ربودن برادر به خاطر تقسیم ارثیه پدری
گام‌های تازه برای بهبود کیفیت زندگی سالمندان؛ از شهر‌های دوستدار سالمند تا لایحه حمایت حقوقی
تصادف زنجیره‌ای پنج خودرو در اتوبان تهران–قم
راهکار‌هایی برای مصرف بهینه آب در شرایط خشکسالی + فیلم
نحوه پناه‌گیری و خروج اضطراری هنگام زلزله ویژه دانش آموزان + فیلم
آتش‌سوزی مجتمع مسکونی ۵۴ واحدی در شهرک راه‌آهن تهران
نحوه فعالیت واحد‌های قضایی و اداری دستگاه قضایی استان تهران در روز‌های ۹ و ۱۰ آذر
برگزاری دیدار‌های فوتبال در تهران ممنوع شد
قطع درخت در منطقه ۱۴ تهران/ شهرداری منطقه پاسخگو نیست
قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی نهایی شد
رونمایی از ۲ رام متروی داخلی تا هفته آینده
تمدید طرح زوج و فرد از در منازل و محدودیت تردد کامیون‌ها در تهران
مدارس و دانشگاه‌های تهران یکشنبه و دوشنبه مجازی شد
۷ وظیفه اصلی در سند تحول برای پژوهشگاه قوه قضاییه در نظر گرفته شده است
المان‌های «دیار امام هادی (ع)» در منطقه ۱۰ جانمایی شدند
پایان کابوس قولنامه‌ها؛ چگونه «قانون الزام به ثبت رسمی» نظام قضایی و اقتصاد را متحول می‌کند؟
رئیس‌جمهور به استانداری تهران رفت
برای اولین‌بار در ایران؛ کتاب کمک‌های اولیه به خط بریل منتشر شد
آلودگی هوا؛ مراقب نفس‌هایتان باشید + فیلم
افزایش کلاهبرداری با تماس‌های جعلی در پیام‌رسان‌های داخلی
انسداد جاده چالوس از ۱۰ تا ۱۹ آذرماه
ایستگاه مریم مقدس (س) افتتاح شد