باشگاه خبرنگاران جوان - وقتی فضانوردان ناسا برای پیادهرویهای قمری آموزش میبینند، کار را از سطح ماه آغاز نمیکنند، بلکه معمولا تمرینها زیر آب شروع میشود. دهههاست که آزمایشگاه شناوری خنثی ناسا (NBL) بهترین مرکز آموزشی برای فضانوردان بوده تا یاد بگیرند چگونه حرکت کنند، کار انجام دهند و مشکلات را در محیطی شبیهترین حالت به بیوزنی روی زمین حل کنند. در این استخر عظیم با ظرفیت ۶.۲ میلیون گالن، خدمه همهچیز را از تعمیرات ایستگاه فضایی بینالمللی گرفته تا وظایف پیچیده سطح ماه تمرین میکنند.
به نقل از اسپیس، اکنون با ماموریتهای آینده آرتمیس به ماه، فضانوردان در حال آموزش با نوع جدیدی از لباس هستند: «واحد تحرک خارجفضایی آکسیوم» یا AxEMU که برای نخستین پیادهروی انسانی روی ماه پس از بیش از ۵۰ سال طراحی شده است.
این لباس چه قابلیتهایی دارد؟
AxEMU ارتقایی نسبت به لباسهای دوران آپولو و حتی واحدهای فعلی ایستگاه فضایی است. این لباس برای تحرک بیشتر، تناسب بهتر برای طیف وسیعتری از اندازههای بدن، سامانههای پیشرفته پشتیبانی حیات و ابزارهای بهتر برای عملیات علمی روی سطح ماه ساخته شده است. از آنجا که فضانوردان آرتمیس باید در زمینهای ناهموار حرکت کنند، نمونههای سنگی جمعآوری کنند و برای مدت طولانی در شرایط سخت نور و دما کار کنند، آموزش با AxEMU مدتها پیش از پرتاب ضروری است. در آزمایشگاه شناوری خنثی ناسا، فضانوردان نسخههای وزنهدار این لباس را زیر آب میپوشند تا مهندسان و فضانوردان بتوانند قابلیت مانور، مهارتهای دستی، دید و عملکرد کلی را ارزیابی کنند.
در ماه سپتامبر سال ۲۰۲۵، ناسا نخستین آزمایش دولباسه با AxEMU را تکمیل کرد. در این آزمایش، فضانوردان ناسا «لورال اوهارا» و «اِستَن لاو» هر دو لباسهای AxEMU کاملا یکپارچه را بهطور همزمان پوشیدند؛ نخستین باری که این لباسها در یک سناریوی عملیاتی واقعی با هم استفاده شدند. این آزمایش به گروهها امکان داد تا ارزیابی کنند فضانوردان چگونه در حالت پوشیده هماهنگ کار میکنند، سامانههای پشتیبانی حیات در کنار هم چگونه عمل میکنند و محیط آزمایشگاه شناوری خنثی ناسا تا چه حد از آموزش تمامعیار آرتمیس پشتیبانی میکند.
اوهارا و لاو فعالیتهای شبیهسازیشده قمری را انجام دادند، از جمله جمعآوری سنگها، عبور از موانع و کار کردن در کنار یکدیگر همانطور که روی ماه خواهند کرد. این آزمایش همچنین نشان داد که تاسیسات، سامانههای پشتیبانی و روندهای آموزشی آمادهی مرحلهی بعدی آمادهسازی آرتمیس هستند.