در اقدامی جنجالی که بخشی از سیاست‌های عجولانه و سختگیرانه مهاجرتی دولت دونالد ترامپ است، اداره شهروندی و مهاجرت آمریکا اعلام کرد که بررسی جامع و سختگیرانه‌ای بر روی تمام کارت‌های اقامت دائم صادرشده برای اتباع نوزده کشور در دستور کار قرار گرفته است. این تصمیم‌های غیر اصولی و غیر عملی و شتابزده دولت در واکنش به تیراندازی روز، بیست و ششم نوامبر، توسط یک تبعه افغانستانی نزدیک کاخ سفید اتخاذ شده است. در این حادثه دو نیروی گارد ملی زخمی شدند که یکی از آنها جان باخت. رسانه‌های بین المللی و فعالان حقوق بشر، این سیاست‌ها را «بازگشت به دوران تاریک مهاجرتی ترامپ» توصیف کرده‌اند. اکنون موجی از هراس و بلاتکلیفی، جامعه مهاجران آمریکا را فراگرفته است و میلیون‌ها انسان به ناگهان در آستانه اخراج قرار دارند. در گزارش این هفته، «کاریکاتور روز» کارتون‌های سیاسی متعددی از سراسر جهان منتشر شده که شتابزده و غیرعملی بودن این فرمان را با زبانی جهانی و بی‌نیاز از ترجمه، به تصویر می‌کشند و پرسش‌های جدی درباره دموکراسی آمریکایی و افول انسانیت را در جهان غرب مطرح می‌کنند. «کاریکاتور روز» با نگاهی نقادانه به تصمیم اخیر واشنگتن، پرده از عمق فاجعه انسانی برداشته است. این هنرمندان کارتونیست در طرح‌های خود، نشان داده‌اند چگونه واشنگتن در پشت شعار‌های حقوق بشری، به اجرای سیاست‌های تبعیض‌آمیز و ضد انسانی ادامه می‌دهد و کارنامه سیاه خود در برده داری و کشتار سرخپوستان و اقلیت‌ها و نقض حقوق مهاجران را هر روز تاریک‌تر می‌کند. / تهیه گزارش: سهراب سیدجمالی