شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل پروژه مسکن در شهرستان کاشمر استان خراسان رضوی ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از بزرگترین پروژه‌هایی که مورد استقبال اقشار مختلف جامعه قرار گرفت؛ مسکن مهر بود. با توجه به اینکه مسکن به عنوان یکی از مهمترین نیاز شهروندان محسوب می‌شود؛ اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدت ۱۲ سال است که تکمیل مسکن مهر در شهرستان کاشمر استان خراسان رضوی خریداران را در بلاتکلیفی گذاشته و مشکلاتی را سر راه آنها قرار داده است. 
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند مدت ۱۲ سال است که مسکن مهر شهرستان کاشمر استان خراسان رضوی تکمیل نشده است. پیرو پیگیری‌های بسیار زیاد و مستمر در خصوص تکمیل این واحد‌ها هنوز هیچ نتیجه‌ای صادرنشده است. بخش آسانسور‌ها وجود پله‌های بسیار زیاد و ناراحتی کلیه ساکنان متاسفانه هیچکس پاسخگوی درست نیست و هر ساعت و هر زمان حرف و حدیثی جدید ساخته می‌شود امیدواریم صدا و سیما با پیگیری این مشکل پایان یابد و ان شالله بخند را بعد از سال‌ها بر لبان ساکنین مظلوم این خطه بیاورند.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: تاخیر در تحویل مسکن ، مشکلات مردم ، مسکن مهر
خبرهای مرتبط
رنجش گردشگران از تخلیه زباله‌های صنعتی و ساختمانی در حاشیه رودخانه چالوس و ساحل دریا
متقاضیان مسکن مهر مهستان همچنان در انتظار تحویل منازل
نارضایتی اهالی شهرک امید مسکن مهر صفادشت از اختلال در اینترنت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گزارش تصویری از اعزام کاروان از شهر گهرو به مشهد مقدس
فیلمی از خودنمایی نارنگی بر روی درختان روستای حاجیکلا صنم
آخرین اخبار
فیلمی از خودنمایی نارنگی بر روی درختان روستای حاجیکلا صنم
گزارش تصویری از اعزام کاروان از شهر گهرو به مشهد مقدس
هدررفت آب اهالی شهرستان قیروکارزین را نگران کرد + فیلم
برگزاری شنبه های ام بنین در نوش آباد به روایت شهروندخبرنگار + فیلم
برگزاری رزمایش اقتدار بسیجیان لارستانی همراه با غبارروبی قبور مطهر شهدا
وضعیت ناگوار جاده کیاکلا و گلایه رانندگان + فیلم
رنجش خریداران مسکن مهر کاشمر از ۱۲ سال تاخیر در تحویل
فیلمی از گفت و گوی صمیمانه با مسن‌ترین خیاط بخش بندپی غربی در بابل
سفری معنوی به آستان مقدس امامزادگان سلیمان (ع) و حسن (ع) در آران و بیدگل + فیلم
تاریکی معابر اهالی شهرک مدنی کوثر همدان را به دردسر انداخت + فیلم