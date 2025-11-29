شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل پروژه مسکن در شهرستان کاشمر استان خراسان رضوی ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از بزرگترین پروژه‌هایی که مورد استقبال اقشار مختلف جامعه قرار گرفت؛ مسکن مهر بود. با توجه به اینکه مسکن به عنوان یکی از مهمترین نیاز شهروندان محسوب می‌شود؛ اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدت ۱۲ سال است که تکمیل مسکن مهر در شهرستان کاشمر استان خراسان رضوی خریداران را در بلاتکلیفی گذاشته و مشکلاتی را سر راه آنها قرار داده است.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند مدت ۱۲ سال است که مسکن مهر شهرستان کاشمر استان خراسان رضوی تکمیل نشده است. پیرو پیگیری‌های بسیار زیاد و مستمر در خصوص تکمیل این واحد‌ها هنوز هیچ نتیجه‌ای صادرنشده است. بخش آسانسور‌ها وجود پله‌های بسیار زیاد و ناراحتی کلیه ساکنان متاسفانه هیچکس پاسخگوی درست نیست و هر ساعت و هر زمان حرف و حدیثی جدید ساخته می‌شود امیدواریم صدا و سیما با پیگیری این مشکل پایان یابد و ان شالله بخند را بعد از سال‌ها بر لبان ساکنین مظلوم این خطه بیاورند.

