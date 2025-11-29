باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل شیرانی دادستان بابلسر در بخشنامهای به اداره منابع آب شهرستان، گفت: هرگونه حفاری چاه بدون مجوز از وزارت نیرو، تخلف و در مواردی جرم مشهود محسوب میشود.
او افزود: نیروی انتظامی مکلف هستند به محض مشاهده یا دریافت گزارش، عملیات حفاری را فوراً متوقف و ادوات حفاری شامل دکل، ژنراتور، پمپ و سایر تجهیزات را توقیف کنند.
دادستان بابلسر با بیان اینکه مالک، حفار و بهرهبردار باید بلافاصله به مرجع قضایی معرفی شوند، ادامه داد: تشکیل گشت مشترک نیروی انتظامی، اداره منابع آب، بخشداریها و دهیاریها ضروری است
شیرانی افزود: مناطق مستعد حفاری باید شناسایی و به صورت دورهای پایش و بررسی وضعیت مجوز چاهها باید خارج از نوبت و با اعلام نتیجه فوری انجام شود
او گفت: دهیاریها موظف هستند هرگونه عملیات مشکوک به حفاری را فوراً گزارش دهند و عدم گزارشدهی، قصور تلقی شده و با پیگیری اداری و قضایی مواجه خواهد شد.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران