قیمت خودرو در بازار آزاد امروز شنبه ۸ آذر ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز شنبه ۸ آذرماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

خودرو  قیمت به تومان
پژو پارس XU7P 1403 ۹۹۵،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار 

۸۹۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار    ۱،۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU5- ۱۴۰۳-  ایران‌خودرو - بازار  ۹۸۵،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۲۶۵،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار  ۹۶۰,۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایران‌خودرو - بازار  ۸۹۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایران‌خودرو - بازار  ۱،۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۱۸۵،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۳  - بازار  ۱،۲۸۵،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۳ - بازار  ۷۵۵،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۶۳۵،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۰۱۵،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۲،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰
برچسب ها: بازار خودرو ، قیمت خودرو ، خودروهای داخلی و خارجی
خبرهای مرتبط
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۶ آذرماه
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۷ آذرماه
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
افزایش واردات خودرو حباب‌های بازار را خالی می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جداسازی یارانه‌ها ملزم به ثبت در سامانه سیمین شد
خسارت سالانه ۱۶ میلیارد دلاری ناترازی گاز به کشور
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ آذرماه ۱۴۰۴
پیشرفت پروژه آزادراه شمالی کرج به ۷۳ درصد رسید
تسریع در صدور کارت سوخت برای خودرو‌های جدید/ آغاز سهمیه بندی سوخت از نیمه آذر ماه
کمبود نهاده دامی عامل اصلی افزایش لجام گسیخته محصولات لبنی و پروتئینی
حراج شمش طلا فردا در مرکز مبادله ایران برگزار می‌شود
ممنوعیت صادرات با کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه‌بندی از فردا
توزیع شیرمدارس به کجا رسید؟
قیمت هر شانه تخم مرغ به ۲۵۰ هزارتومان رسید/کمبودی در عرضه تخم مرغ نداریم
آخرین اخبار
سطح زیرکشت گندم به ۵ میلیون هکتار می‌رسد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ آذرماه ۱۴۰۴
در بازار میوه چه می‌گذرد؟
کارخانجات کنسرو در آستانه تعطیلی هستند
کاهش بیش از ۹ هزار واحدی شاخص کل بورس
استمرار معافیت عرضه کالا‌ها و خدمات مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده
آیا ارزش گوشی‌های تلفن همراه مسافری و تجاری تفاوت دارند؟
امکان صفر کردن کالای تقلبی وجود ندارد/ خریداران لوازم یدکی خود را از مراکز معتبر خریداری کنند
تسریع در صدور کارت سوخت برای خودرو‌های جدید/ آغاز سهمیه بندی سوخت از نیمه آذر ماه
کاهش ۲۳ درصدی ترافیک قزوین _ کرج از طریق آزادراه کنار گذر شمالی کرج/ نرخ عوارضی به زودی مشخص می‌شود+ فیلم
توزیع شیرمدارس به کجا رسید؟
۱۴ تا ۱۷ هزار کامیون بالای ۵۰ سال در صف اسقاط
۱۰ درخواست برای صندوق‌های صدور و ابطالی طلا/ معاملات طلا در بورس ۲۴ ساعته می‌شود؟
حراج شمش طلا فردا در مرکز مبادله ایران برگزار می‌شود
کمبود نهاده دامی عامل اصلی افزایش لجام گسیخته محصولات لبنی و پروتئینی
شاخص کل بورس میتواند به روند صعودی خود ادامه دهد؟
افتتاح آزادراه کنار گذر شمالی کرج تا پایان سال+ فیلم
ممنوعیت صادرات با کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه‌بندی از فردا
قیمت هر شانه تخم مرغ به ۲۵۰ هزارتومان رسید/کمبودی در عرضه تخم مرغ نداریم
پیشرفت پروژه آزادراه شمالی کرج به ۷۳ درصد رسید
جداسازی یارانه‌ها ملزم به ثبت در سامانه سیمین شد
خسارت سالانه ۱۶ میلیارد دلاری ناترازی گاز به کشور
ضرورت ایجاد صندوق‌های ارزی در بازار سرمایه/ ابزاری جدید در مسیر بازار
تاکید وزیر جهادکشاورزی بر گسترش همکاری‌های جهانی برای تامین امنیت غذایی
نرخ بهره بین بانکی در نهمین هفته متوالی با ثبات باقی‌ماند
کلاهبرداری جدید در قامت سرمایه‌گذاری از طریق تخصیص ارز و اعطای تسهیلات بانکی در فضای مجازی
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های ورودی تهران
تشدید آلاینده‌های جوی تا اواسط هفته آینده در کلان شهر‌ها
آغاز فصل جدید همکاری دریایی ایران و پاکستان / تقویت خطوط کشتیرانی ایران و هند
واردات روزانه ۲۰۰ تن گوشت گرم به کشور