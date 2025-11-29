دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری گفت: ایران با تولید داروهای مشابه برندهای خارجی برای بیماری‌های مزمن توانسته ۱.۸ میلیارد دلار از واردات دارو بکاهد و در آسیا در جایگاه چهارم تا پنجم قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ایران در تولید دارو‌های زیست‌فناوری پیشرفت قابل توجهی داشته است. داروی سبیلار در کشور تولید می‌شود که مشابه داروی برند خارجی است و همان اثربخشی را با قیمت پایین‌تر دارد. این دارو‌ها عمدتاً برای بیماری‌های مزمن مانند آسم، سرطان و بیماری‌های روماتیسمی کاربرد دارند و نمونه‌های جدید آنها در ایران ساخته شده است.

قانعی با اشاره به اثرات اقتصادی این تولیدات بیان کرد:  با تولید این دارو‌ها ۱.۸ میلیارد دلار از واردات دارو کاسته شده است. ایران در منطقه رقیب ندارد و از نظر تولید محصولات زیست‌فناوری در آسیا بین ۴ تا ۵ کشور برتر قرار دارد و از هیچ نظر عقب نیست.

جزئیات بیشتر را در فیلم زیر مشاهده کنید.

