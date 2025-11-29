تهیه‌کننده برنامه تلویزیونی «عصر خانواده» از شکل‌گیری دو پویش اجتماعی «آزادی مادران زندانی جرایم غیرعمد» و «موج» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر کریمی از برگزاری بزرگ‌ترین روضه خانگی در استودیو برنامه عصر خانواده به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) خبر داد و گفت: در این ویژه‌برنامه حدود ۶۰ تا ۷۰ نفر مهمان حضور داشتند، مجریان برنامه میزبان مردم بودند و هدف اصلی از برگزاری این روضه خانگی، کمک به آزادی مادران جرایم غیرعمد بود. این موضوع در قالب پویش فاطمی مطرح شد؛ پویشی که ستاد دیه آن را طراحی کرده بود و ما آن را در برنامه بازتاب دادیم.

وی افزود: به لطف حضرت زهرا(س) و استقبال بی‌نظیر مردم، تنها در یک روز ۱۵ هزار تراکنش ثبت و کمک بسیار قابل توجهی جمع‌آوری شد. بر اساس وعده ستاد دیه، با این میزان مشارکت، مشکل آزادی حدود ۲۰ مادر دربند تا میلاد حضرت زهرا(س) برطرف خواهد شد.

تهیه‌کننده عصر خانواده با اشاره به نقش جریان‌ساز این برنامه تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف ما این است که برنامه تنها سرگرمی نباشد، بلکه بتوانیم در جامعه جریان ایجاد کنیم و به مسائل مردم ورود جدی داشته باشیم.

وی با اشاره به دومین جریان شکل‌گرفته در شب شهادت حضرت زهرا(س)، گفت: موضوع دیگر، کمپین موج است که با همکاری گروهی از بانوان خیر اجرا میشود. در این طرح، غذای اضافه خانواده‌ها توسط سفیران کمپین جمع‌آوری و همان‌جا در بین نیازمندان هر محله -از جمله سالمندان، زنان باردار، کودکان و خانواده‌های کم‌برخوردار- توزیع می‌شود.

کریمی با تأکید بر اهمیت جلوگیری از اسراف، ادامه داد: این کمپین می‌تواند در منازل، تالارها و مراسم‌ها فراگیر شود. حتی اگر خانواده‌ای یک پرس غذا بیشتر تهیه کند، می‌تواند در موج مهربانی شریک شود.

تهیه‌کننده عصر خانواده در پایان از برنامه‌های آینده خبر داد و گفت: در مناسبت‌های پیش‌ رو مانند شب یلدا، میلاد حضرت زهرا(س) و روز مادر نیز جریان‌سازی‌های جدیدی در عصر خانواده طراحی کرده‌ایم تا بتوانیم قدمی در رفع مشکلات مردم برداریم.

برچسب ها: عصر خانواده ، برنامه تلویزیونی
خبرهای مرتبط
«چرخ» با محوریت «دژ دانش»؛ تلاشی برای پیوند علم، فناوری و جامعه
سه‌دهه تلاش رسانه‌ای در پایتخت؛ شبکه تهران ۳۰ ساله شد
داستان زندگی بنیان‌گذار یک کارخانه معروف در «کافه مستند» روایت می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مجید مجیدی برنده جایزه ویژه جشنواره فیلم اوراسیا شد
«سارق روح» و «مکانیزم» روی آنتن شبکه تهران
فراخوان نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت منتشر شد
دبیر ستاد امر به معروف: پیگیر مفاسد اقتصادی هستیم، اما اختیار مداخله مستقیم نداریم + فیلم
تدارک ساخت یک مجموعه نمایشی درباره جنگ تحمیلی دوم
وقتی اختلافات خانواده بزرگ ایران در برابر دشمن کنار می‌رود + فیلم
آخرین اخبار
وقتی اختلافات خانواده بزرگ ایران در برابر دشمن کنار می‌رود + فیلم
تدارک ساخت یک مجموعه نمایشی درباره جنگ تحمیلی دوم
دبیر ستاد امر به معروف: پیگیر مفاسد اقتصادی هستیم، اما اختیار مداخله مستقیم نداریم + فیلم
فراخوان نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت منتشر شد
«سارق روح» و «مکانیزم» روی آنتن شبکه تهران
مجید مجیدی برنده جایزه ویژه جشنواره فیلم اوراسیا شد
«رها» با بازی شهاب حسینی برگزیده جشنواره گوا شد
«زمانی در ابدیت» به سانس فوق‌العاده رسید
روایتی از سیره عملی و مجاهدت فرمانده گمنام محور مقاومت + تیزر