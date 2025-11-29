باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر کریمی از برگزاری بزرگ‌ترین روضه خانگی در استودیو برنامه عصر خانواده به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) خبر داد و گفت: در این ویژه‌برنامه حدود ۶۰ تا ۷۰ نفر مهمان حضور داشتند، مجریان برنامه میزبان مردم بودند و هدف اصلی از برگزاری این روضه خانگی، کمک به آزادی مادران جرایم غیرعمد بود. این موضوع در قالب پویش فاطمی مطرح شد؛ پویشی که ستاد دیه آن را طراحی کرده بود و ما آن را در برنامه بازتاب دادیم.

وی افزود: به لطف حضرت زهرا(س) و استقبال بی‌نظیر مردم، تنها در یک روز ۱۵ هزار تراکنش ثبت و کمک بسیار قابل توجهی جمع‌آوری شد. بر اساس وعده ستاد دیه، با این میزان مشارکت، مشکل آزادی حدود ۲۰ مادر دربند تا میلاد حضرت زهرا(س) برطرف خواهد شد.

تهیه‌کننده عصر خانواده با اشاره به نقش جریان‌ساز این برنامه تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف ما این است که برنامه تنها سرگرمی نباشد، بلکه بتوانیم در جامعه جریان ایجاد کنیم و به مسائل مردم ورود جدی داشته باشیم.

وی با اشاره به دومین جریان شکل‌گرفته در شب شهادت حضرت زهرا(س)، گفت: موضوع دیگر، کمپین موج است که با همکاری گروهی از بانوان خیر اجرا میشود. در این طرح، غذای اضافه خانواده‌ها توسط سفیران کمپین جمع‌آوری و همان‌جا در بین نیازمندان هر محله -از جمله سالمندان، زنان باردار، کودکان و خانواده‌های کم‌برخوردار- توزیع می‌شود.

کریمی با تأکید بر اهمیت جلوگیری از اسراف، ادامه داد: این کمپین می‌تواند در منازل، تالارها و مراسم‌ها فراگیر شود. حتی اگر خانواده‌ای یک پرس غذا بیشتر تهیه کند، می‌تواند در موج مهربانی شریک شود.

تهیه‌کننده عصر خانواده در پایان از برنامه‌های آینده خبر داد و گفت: در مناسبت‌های پیش‌ رو مانند شب یلدا، میلاد حضرت زهرا(س) و روز مادر نیز جریان‌سازی‌های جدیدی در عصر خانواده طراحی کرده‌ایم تا بتوانیم قدمی در رفع مشکلات مردم برداریم.