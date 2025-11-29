باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «آنوتین چارنویراکول»، نخست‌وزیر تایلند، روز شنبه برنامه‌های بازیابی و جبران خسارت برای بخش جنوبی این کشور را تشریح کرد که سیلاب‌های شدید در آن جان دستکم ۱۶۲ نفر را گرفته است.

اداره پیشگیری و کاهش بحران روز شنبه اعلام کرد که بیش از ۱.۴ میلیون خانوار و ۳.۸ میلیون نفر در ۱۲ استان جنوبی در اثر سیلاب‌های ناشی از باران‌های سنگین تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

«سیریپونگ آنگکاساکولکیات»، سخنگوی دولت، در یک کنفرانس خبری در بانکوک گفت که ۱۶۲ مورد فوتی در هشت استان تأیید شده که استان سونگخلا به تنهایی با دستکم ۱۲۶ مورد فوتی، بیشترین آمار را دارد.

مقیاس سیلاب و شمار بالای تلفات، موجی از انتقادات گسترده از دولت را برانگیخته است. آنوتین روز شنبه به خبرنگاران گفت که او از کاستی‌های دولت در مدیریت سیلاب آگاه است و گفت که هنگام بازدید از مناطق آسیب‌دیده، از مردم «به دلیل اینکه دولت نتوانسته است از آنان مراقبت و محافظت کند» عذرخواهی کرده است.

آنوتین گفت که دولت از هفته آینده پرداخت غرامت به آسیب‌دیدگان سیل را آغاز خواهد کرد. او همچنین اقدامات امدادی بیشتری از جمله تعلیق بدهی‌ها و وام‌های کوتاه‌مدت بدون بهره برای کسب‌وکار‌ها و تعمیرات مسکن را تشریح کرد.

اداره پیشگیری و کاهش بحران گزارش داد که سطح آب در تمام استان‌های آسیب‌دیده از صبح روز شنبه شروع به کاهش کرده است. تصاویر ویدیویی نشان می‌دهد ساکنان محلی در حال بازگشت به خانه‌هایشان که پیش از این در آب غوطه‌ور بودند، هستند تا خسارات را بررسی کنند. مبلمان و وسایل شخصی دیده می‌شود که در کف خانه‌ها پراکنده شده‌اند.

این سیلاب که از آخر هفته گذشته آغاز شد، موجب اختلالات شدیدی شد، هزاران نفر را درگیر کرد، خیابان‌ها را غیرقابل تردد ساخت و ساختمان‌های کوتاه‌مرتبه و وسایل نقلیه را در خود غرق کرد.

آمار تلفات در استان سونگخلا، به ویژه در بزرگترین شهر آن، هت یای، با دسترسی امدادگران به مناطق مسکونی که پیش از این زیر آب بودند، همچنان در حال افزایش است. با پیشرفت عملیات نجات، اجساد بیشتری کشف شدند.

سخنگوی دولت گفت که پادشاه «ما‌ها واجیرالونگکورن» ۱۰۰ میلیون بات (معادل ۳.۱۱ میلیون دلار) به بیمارستان هت یای که خسارات گسترده‌ای از سیل متحمل شده است، اهدا خواهد کرد.

منبع: اسوشیتدپرس