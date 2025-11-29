باشگاه خبرنگاران جوان - سریال «عملیات مهندسی» به کارگردانی سروش محمدزاده و تهیهکنندگی محمدرضا شفیعی، از امروز ۸ آذرماه ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه تماشا روی آنتن میرود.
مجموعهای که با روایتی تلخ و واقعگرایانه، به مبارزه با تشکیلات تروریستی منافقین در دهه ۶۰ میپردازد.
سریال «عملیات مهندسی» محصول گروه تولیدات حادثهای مرکز سیمافیلم است؛ این سریال با فیلمنامهای از حسین ترابنژاد، روایتی واقعگرایانه از تحولات تلخ و مهم دهه ۶۰ ارائه میدهد؛ دورانی حساس در تاریخ معاصر ایران که شناخت آن برای نسلهای جدید و یادآوریاش برای نسلهای گذشته اهمیت ویژهای دارد.
در خلاصه داستان این مجموعه آمده است: «مگه شما نمیبینید این برادرای ما رو چه کردن؟ آخه کجای دنیا شما سراغ دارین، کجا تاریخ به یاد داره، کجا شما دیدین که پوست سر یک انسان رو بکنن؟ کجا سراغ دارین پوست صورت رو زنده زنده از بدن جدا کنن؟»
حمیدگودرزی،علی دهکردی،مرتضی امینی تبار، یوسف تیموری، مهدی ماهانی،مریم سعادت، خیام کاشانی،شهین تسلیمی، ساره رشیدی و یاسمن معاوی از جمله بازیگرانی هستند که در این سریال به ایفای نقش پرداختهاند.
سریال «عملیات مهندسی » هر روز ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه تماشا پخش و بازپخش آن نیز در ساعات ۲ و ۹ روی آنتن میرود.