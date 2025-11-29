باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه نمایش در قالب مرور ستارگان سینما هفته پیشِ رو را به فیلم‌های نیکلاس کیج اختصاص داده است. طبق اعلام جدول پخش، از شنبه ۸ آذر تا چهارشنبه ۱۲ آذر هر شب ساعت ۲۱ یکی از آثار مطرح این بازیگر شناخته‌شده سینمای جهان پخش خواهد شد.

بر همین اساس، شنبه ۸ آذر فیلم کمدی «ایموس و اندرو» روی آنتن می‌رود؛ اثری ساخته مارتین برگ با بازی مشترک نیکلاس کیج و ساموئل ال. جکسون که به‌دلیل فضای طنز و جنس انتقادات اجتماعی خود مورد توجه قرار گرفت.

در ادامه این هفته، یکشنبه ۹ آذر فیلم اکشن پرطرفدار «هواپیمای محکومین» پخش می‌شود؛ یکی از خاطره‌انگیزترین نقش‌آفرینی‌های کیج در ژانر اکشن که با حضور بازیگرانی چون جان مالکوویچ و استیو بوشمی به یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های دهه ۹۰ تبدیل شد.

دوشنبه ۱۰ آذر نوبت به «هواشناس» می‌رسد؛ درامی متفاوت و آرام که یکی از نقش‌های احساسی‌تر کیج محسوب می‌شود و نگاه انسانی‌تری به زندگی یک مجری هواشناسی و بحران‌های شخصی او دارد.

در سه‌شنبه ۱۱ آذر فیلم کمدی کلاسیک «بزرگ کردن آریزونا» از برادران کوئن پخش خواهد شد؛ اثری که یکی از اولین نقش‌آفرینی‌های شاخص کیج و از فیلم‌های محبوب طرفداران سینمای کمدی به شمار می‌رود.

هفته نیکلاس کیج در شبکه نمایش با پخش فیلم اکشن «بانکوک خطرناک» در چهارشنبه ۱۲ آذر پایان می‌یابد؛ فیلمی پرهیجان با حال و هوای آسیای جنوب‌شرقی که داستان یک آدمکش حرفه‌ای را روایت می‌کند.