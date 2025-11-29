باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
محافظت از رژیم صهیونیستی با نقاب حمایت از فسطین + فیلم

چهار کشور اروپایی از رژیم صهیونیستی خواستند به قوانین بین المللی پایبند باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - چهار کشور اروپایی آلمان، ایتالیا، فرانسه و انگلیس در بیانیه ایی مشترک از رژیم صهیونیستی خواستند به قوانین بین المللی پایبند باشند.

همچنین مخالفت هود را با سیاست های شهرک سازی در کرانه باختری تکرار کردند.

 

