در سال‌های گذشته دو پویانمایی «ببعی قهرمان» و «بچه زرنگ» با فروش نزدیک به ۶۸ میلیارد و ۶۳ میلیارد وضعیت خوبی داشتند و «یوز» توانست با پشت سر گذاشتن این ۲ فیلم عنوان پرفروش‌ترین انیمیشن ایران را به دست بیاورد.

پویانمایی سینمایی «یوز» به کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه محصول مشترک مرکز انیمیشن سوره و ویستامدیا، روایتی پرماجرا از تکاپوی یک یوزپلنگ ایرانی برای بازگشت به آغوش وطن دارد.

داستان انیمیشن «یوز» درباره یک یوز ایرانی است که در نیویورک زندگی مجلل و پر زرق‌ و برقی دارد، اما با وجود رفاه و آسایشی که در محیطی کاملاً متفاوت تجربه کرده، احساس می‌کند از ریشه‌ها و هویت واقعی خود فاصله گرفته است.

همین احساس، او را وارد مسیری تازه می‌کند؛ سفری پرچالش و پرهیجان برای بازگشت به سرزمین مادری و کشف دوباره اصالت وجودی خود در طول این سفر، او با اتفاقات و موقعیت‌های طنزآمیز و دراماتیک روبه‌رو می‌شود و این مسیر سرشار از درس‌هایی است که مخاطب نوجوان و خانواده‌ها نیز از آن بهره خواهند برد.

در بین فیلم‌های در حال اکران، «یوز» سومین فیلم پرفروش به‌حساب می‌آید. پویانمایی «یوز» در حال حاضر بیش از ۶۸ میلیارد تومان فروش داشته است.