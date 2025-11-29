جشنواره زرشک سیاه تیل با هدف توسعه کشاورزی و اشتغال در روستای تیل برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر - اکبر احمدزاده فرماندار شهرستان شبستر در جشنواره زرشک سیاه روستای تیل که در بخش تسوج این شهرستان با حضور جمعی از مردم و مسئولان برگزار شد گفت: جشنواره زرشک علاوه بر ایجاد شور و نشاط اجتماعی به بستری برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی منطقه تبدیل شده است.
وی با اشاره به اهمیت توسعه روستای تیل گفت: در روستا مشکل تامین آب داریم و بر اساس پیگیریهای انجامشده، مکانیابی چاه جدید صورت گرفته و در نزدیکترین زمان عملیات حفر آن آغاز خواهد شد.
وی همچنین از پیشرفت زیرساختهای ورزشی در این منطقه خبر داد و افزود: مجوزهای لازم برای احداث سالن ورزشی اخذ شده و تلاش میکنیم هرچه سریعتر این فضا در اختیار مردم قرار گیرد.
فرماندار شبستر مهمترین خبر برای مردم تیل را آغاز فرایند طرح شهر شدن روستا عنوان کرد و گفت: طرح شهر شدن تیل نوشته شده است و با جدیت پیگیری میکنیم تا به نتیجه نهایی برسد.
وی جشنواره زرشک را فرصتی ارزشمند برای معرفی قابلیتهای تیل دانست و افزود: این جشنواره فضای شادی و نشاط ایجاد کرده و معرفی ظرفیتهای منطقه از وظایف ماست. زرشک سیاه تیل ظرفیت فرهنگی و اقتصادی مهمی است که با توجه به صنایع تبدیلی و مشاغل خانگی میتواند ارزش افزوده و اشتغال قابل توجهی ایجاد کند.
فرماندار شبستر با تاکید بر اهمیت حمایت از مشاغل خانگی بهویژه برای بانوان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از جمعیت ما را زنان تشکیل میدهند. توسعه مشاغل خانگی علاوه بر ایجاد استقلال اقتصادی، زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای جایگاه اقتصادی خانوادهها را فراهم میکند.
وی استفاده از ابزارهای نوین و فضای مجازی را در معرفی محصولات محلی از جمله زرشک سیاه ضروری دانست و گفت: اگر زرشک تیل بهدرستی معرفی شود علاوه بر رونق اقتصادی، از مهاجرت جوانان به شهرهای دیگر نیز جلوگیری خواهد شد.