باشگاه خبرنگاران جوان - امیر محمودی روز شنبه بیان کرد: رهاسازی آب از دریچههای تحتانی برای تامین نیاز آب پایین دست سد به دلیل افت تراز مخزن سد کرخه و خارج شدن واحدهای این نیروگاه از مدار تولید، آغاز شد.
وی با بیان اینکه حجم آب ذخیره شده در دریاچه این سد حدود یک میلیارد متر مکعب است افزود: تراز فعلی مخزن سد کرخه ۱۸۰ متر است که نسبت به تراز طبیعی بهره برداری ۴۰ متر کاهش دارد.
مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه گفت: مخزن سد کرخه بعد از سیلابهای سال ۹۸ تاکنون شاهد بارش چشمگیری نبوده و با مدیریت مخزن و تعامل بین دیسپاچینگ ملی و سازمان آب و برق خوزستان در این چند سال اخیر نیاز آبی پایین دست سد از طریق تولید انرژی واحدهای نیروگاهی و دریچههای تحتانی سد تامین شده است.
وی با اشاره به خشکسالی و کمبود بارشهای سالهای اخیر حوضه آبریز سد کرخه، بر ضرورت صرفه جویی در مصرف آب آشامیدنی، کشاورزی، دامداری و صنعتی تاکید کرد.
منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان