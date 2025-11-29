معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اطلاعیه‌ای از شروع ثبت سفارش شکر از امروز (شنبه) و آغاز ثبت سفارش ذرت دامی و جو از دهم آذرماه (دوشنبه) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اطلاعیه‌ای به وارد کنندگان و بازرگانان اعلام کرد؛ ثبت سفارش ذرت دامی و جو از روز دوشنبه ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۴ با رعایت شرایطی امکان‌پذیر خواهد بود.

مراحل ثبت سفارش سیستمی بوده و میزان سقف ذرت دامی ۲ میلیون تن، میزان سقف جو ۷۰۰ هزار تن و کمینه آنها ۳ هزار تن است.

واردکنندگان مکلفند ظرف مدت ۴۵ روز بعد از ثبت سفارش نسبت به ارائه اسناد حمل ممهور به مهر برابر اصل به دفتر تدوین مقررات معاونت بازرگانی اقدام کنند.

بدیهی است در صورت عدم ارائه اسناد، ثبت سفارش تعلیق خواهد شد. واردکنندگان مکلف به ارائه قبض انبار کالای وارد شده تا پایان سال جاری هستند.

در صورت عدم اجرایی کردن ثبت سفارش معادل ثبت سفارش دریافتی از سهمیه آتی کسر خواهد شد. واردکنندگانی که قبلا با شرکت پشتیبانی امور دام تفاهم‌نامه امضا کرده‌اند، مشمول این ابلاغیه نمی‌شوند.

گفتنی است؛ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اطلاعیه‌ای دیگری ثبت سفارش شکر خام را از امروز ۸ آذر ماه اعلام کرد. مراحل ثبت سفارش شکر نیز سیستمی بوده و اعتبار آن ۶ ماهه و میزان سقف کالا ۳۵۰ هزار تن و کمینه ۳ هزار تن است.

