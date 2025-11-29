طی امروز و فردا جوی پایدار در کشور حاکم بوده و در شهرهای صنعتی و پرجمعیت با افزایش غلظت آلاینده های جوی مواجه خواهیم بود.

انتظار می رود دوشنبه در استان‌های واقع در شمال غرب و غرب و سه شنبه و چهارشنبه علاوه بر این مناطق در مناطق مرکزی، استان‌های واقع در دامنه های شمالی و جنوبی البرز مرکزی و پنجشنبه در شمال شرق کشور از غلظت آلاینده ها کاسته شود.

همچنین در روزهای دوشنبه و سه شنبه در برخی نقاط استان‌های واقع در شمال غرب، غرب، استان‌های واقع در دامنه های زاگرس مرکزی، چهارشنبه در نیمه شمالی کشور به ویژه در استان‌های ساحلی خزر و پنجشنبه در استان‌های ساحلی خزر و شمال شرق کشور بارندگی، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در ارتفاعات و نقاط سردسیر بارش برف پیش بینی می شود.

روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در نوار شمالی کشور کاهش دما رخ خواهد داد. دریای خزر نیز در این دو روز مواج است.

آلودگی هوا

طبق پیش‌بینی هواشناسی و شاخص کیفیت هوا، طی روزهای آینده برخی استان‌های کشور با سطوح قابل توجهی از آلودگی هوا مواجه خواهند شد. شنبه و یکشنبه برای تهران، البرز، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، استان مرکزی و آذربایجان غربی و شرقی هشدار نارنجی صادر شده است؛ به این معنا که هوای این مناطق برای گروه‌های حساس از جمله کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی ناسالم خواهد بود و این گروه‌ها باید از فعالیت طولانی و شدید در فضای باز خودداری کنند.

در همین روزها استان‌های قزوین، سمنان و یزد تحت هشدار زرد قرار دارند؛ به این معنی که هوای این مناطق برای عموم مردم قابل قبول است اما افراد حساس باید اقدامات احتیاطی لازم را رعایت کنند.

روز دوشنبه شرایط آلودگی در تهران، البرز، اصفهان، خراسان رضوی و خوزستان همچنان در وضعیت هشدار نارنجی هواشناسی خواهد بود و استان‌های سمنان، یزد و قزوین در وضعیت هشدار زرد باقی می‌مانند. روز سه‌شنبه فقط خراسان رضوی هشدار نارنجی دارد و پیش‌بینی می‌شود در دیگر مناطق کشور کیفیت هوا بهبود نسبی پیدا کند.

با توجه به این شرایط، توصیه می‌شود افراد حساس از فعالیت طولانی و شدید در فضای باز پرهیز کنند، در صورت حضور در محیط‌های آلوده از ماسک استاندارد استفاده نمایند، از تردد غیرضروری با خودروهای شخصی خودداری کنند و تا حد امکان از حمل‌ونقل عمومی بهره ببرند. رعایت این نکات می‌تواند سلامت افراد و اطرافیانشان را در روزهای آینده حفظ کند.

شنبه

هشدار نارنجی (هوای ناسالم برای گروه‌های حساس): تهران، البرز، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، استان مرکزی، آذربایجان غربی و شرقی.

هشدار زرد (هوای قابل قبول برای عموم، با رعایت توصیه‌ها برای گروه‌های حساس): قزوین، سمنان و یزد.

یکشنبه

شرایط مشابه شنبه ادامه دارد.

هشدار نارنجی: تهران، البرز، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، استان مرکزی، آذربایجان غربی و شرقی

هشدار زرد: قزوین، سمنان و یزد

دوشنبه

هشدار نارنجی: تهران، البرز، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان

هشدار زرد: سمنان، یزد، قزوین

سه‌شنبه

هشدار نارنجی: خراسان رضوی

توصیه‌ها

افراد حساس به آلودگی (کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی و قلبی) از فعالیت طولانی و شدید در فضای باز خودداری کنند.

استفاده از ماسک استاندارد در محیط‌های آلوده می‌تواند مفید باشد.

از تردد غیرضروری با خودروهای شخصی پرهیز کرده و ترجیحاً از حمل‌ونقل عمومی استفاده کنید.

بارش‌ها

بارش‌ها از روز دوشنبه از غرب کشور آغاز می‌شود و در روزهای بعد از غرب به شرق گسترش می‌یابد. شایان ذکر است احتمال بارش در تهران کم است و چنانچه بارشی اتفاق بیافتد اندک خواهد بود.

دوشنبه

شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل و با احتمال کم و به‌صورت پراکنده در استان‌های کرمانشاه، لرستان، همدان و ارتفاعات البرز و زنجان.

سه شنبه

گیلان، شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، ارتفاعات غربی اصفهان، شمال خوزستان، ارتفاعات چهارمحال و بختیاری.

چهارشنبه

با توجه به عدم قطعیت مدل‌ها، پیش بینی برای روز چهارشنبه در روزهای آتی به روز می شود.

بارش شدید در گیلان و مازندران و بارش معمولی در استان‌های گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، با احتمال کمتر امکان بارش در استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، شمال خوزستان، مرکزی، قم، قزوین، البرز، شمال استان تهران و ارتفاعات چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

بارش‌ها از روز دوشنبه از غرب کشور آغاز می‌شود و به تدریج از غرب به شرق گسترش می‌یابد که این روند باعث کاهش غلظت آلاینده‌ها و بهبود کیفیت هوا در اکثر مناطق خواهد شد.