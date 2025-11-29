نیروی دریایی کشور امروز در اوج توان عملیاتی قرار دارد

باشگاه خبرنگاران جوان _ آیتالله رسول فلاحتی، نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت، در دیدار با فرماندهی ناوگان شمال و تعدادی از فرماندهان یگانهای مستقر در گیلان، جایگاه کنونی نیروی دریایی جمهوری اسلامی را «کمنظیر در تاریخ ایران» توصیف کرد و گفت این نیرو اکنون در حراست از خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز در نقطهای ایستاده که پیش از این تجربه نشده است.
وی با تأکید بر اینکه نیروی دریایی کشور پیام «امنیت، استقلال و عظمت ایران اسلامی» را به جهان مخابره میکند، اظهار داشت: امروز توان عملیاتی، تجهیزات بومی و سطح خودکفایی این نیرو در ردیف پیشرفتهترین ناوگانهای دریایی دنیا قرار گرفته است.
نماینده ولیفقیه در گیلان یادآور شد که ایرانیان از نخستین ملتهایی بودهاند که در گذشتههای دور به ساخت سازههای بزرگ دریایی و عبور از پهنههای آبی پرداختهاند و افزود: مقایسه توان فعلی جمهوری اسلامی در حوزه زیردریاییها، فناوریهای نوین و راهبردهای دریایی با دورههای پیشین، نشاندهنده جهشی کمنظیر است.
آیت الله فلاحتی ایمان و پایبندی دریانوردان و نیروهای جوان را «برگ برنده اصلی» نیروی دریایی دانست و تصریح کرد: نسل امروز در برابر هر نوع تهدید دریایی میایستد و اجازه نخواهد داد حتی وجبی از آبراههای ایران در اختیار دشمن قرار گیرد.
او با اشاره به اینکه سهم ایران از استفاده اقتصادی و فناوریمحور از دریا کمتر از ظرفیتهای موجود است، سخنان رهبر معظم انقلاب درباره «اقتصاد و فناوری دریامحور» را راهنمای مسیر آینده دانست و گفت: کشور باید از سه دریا، بهرهبرداری همهجانبه داشته باشد.
آیت الله فلاحتی بخش مهمی از اقتصاد کشورهای جهان را وابسته به دریا دانست و از برگزاری نشستهای متعدد میان نیروی دریایی ارتش و سپاه با کشورهای عربی خلیج فارس و غرب آسیا در حوزه اقتصاد دریامحور خبر داد؛ نشستهایی که به گفته وی «افق امیدبخش» برای توسعه همکاریها ایجاد کرده است.
ناو دیلمان؛ نماد قدرت ایران در دریای شمال و شگفتیآفرین برای روسها
نماینده ولیفقیه در گیلان همچنین توان جمهوری اسلامی در دریای خزر را قابل اتکا توصیف کرد و اظهار داشت: ناو «دیلمان» نمونهای از اقتدار ایران در دریای شمال است و توان آن برای بسیاری از کشورها، از جمله روسها، شگفتانگیز بوده است.
او در پایان بر لزوم توجه به فناوریهای نو و استفاده از نیروی متخصص و خلاق موجود در نیروی دریایی تأکید کرد و گفت: دریا میتواند منشأ فرصتهای گسترده اقتصادی برای ملت ایران باشد و بهرهگیری کامل از آن تنها با توسعه فناوریهای روز امکانپذیر است.
