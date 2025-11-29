سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرد: در مزایده سراسری شماره ۲۹۶ این سازمان انواع اموال منقول و کالا به ارزش بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال به فروش رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی اعلام کرد: نتایج مزایده شماره ۲۹۶ اموال منقول این سازمان که به صورت سراسری در ۳۰ استان کشور برگزار شده بود، مشخص شد. در این مزایده ۷۷۰ پارتی دارای پیشنهاد بود و حدود بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال کالا به فروش رسید.

در جدیدترین مزایده اموال منقول سازمان اموال تملیکی، انواع کالاها از قبیل وسایل نقلیه سنگین و راه‌سازی، خودروی سواری ایرانی و خارجی، طلا و جواهرات، لوازم خانگی برقی و غیربرقی، تجهیزات و لوازم پزشکی و دندانپزشکی، لوازم یدکی، لپ‌تاپ و لوازم جانبی، موبایل و لوازم جانبی، ابزار و ماشین‌آلات صنعتی و ... عرضه شده بود.

این مزایده در استان‌های هرمزگان، تهران، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، بوشهر، سمنان، خراسان رضوی، گیلان، زنجان، اصفهان، البرز، قزوین، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، کرمان، همدان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، اردبیل، لرستان، خوزستان، ایلام، یزد، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، قم، مازندران، خوزستان و فارس برگزار شد.

مزایده سراسری ۲۹۶ اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از چهارشنبه ۲۱ آبان آغاز شده بود و متقاضیان تا ۲۸ آبان فرصت شرکت در آن را داشتند.

برچسب ها: مزایده اموال تملیکی ، سازمان اموال تملیکی
