باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت سایپا اعلام کرد مرحله جدید پیش‌فروش محصولات این شرکت از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۹ آذر از طریق سامانه فروش اینترنتی به نشانی saipa.iranecar.com آغاز خواهد شد.

در این طرح، خودرو اطلس S با موعد تحویل اسفند امسال و فروردین و اردیبهشت سال آینده و همچنین ساینا S با استاندارد ۸۵ گانه با موعد تحویل شهریور، مهر و آبان سال آینده عرضه می‌شود. این پیش‌فروش در قالب سه طرح عادی، جوانی جمعیت و جایگزینی خودرو‌های فرسوده اجرا خواهد شد.

بر اساس شرایط اعلام‌شده، هر کد ملی تنها امکان ثبت‌نام یک دستگاه خودرو را دارد و متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال باشند، امکان ثبت‌نام و خرید در این طرح نخواهند داشت.

به‌روزرسانی اطلاعات شخصی و دریافت کد کاربری و رمز عبور پیش از موعد مقرر الزامی است.

الف) شرایط اختصاصی متقاضیان عادی:

۱. حداقل سن: ۱۸ سال تمام.

۲. محدودیت کد ملی: ثبت‌نام حداکثر یک دستگاه خودرو برای هر کد ملی.

۳. محدودیت پلاک فعال: متقاضیان دارای پلاک فعال امکان خرید ندارند (به استثناء خودروهای با عمر بیش از ۵ سال).

۴. محدودیت خرید قبلی: عدم فاکتور قطعی خرید طی ۴۸ ماه گذشته از سایپا و ایران‌خودرو و ۲۴ ماه از سایر خودروسازان.

ب) شرایط اختصاصی طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مادران):

این طرح فعال است و شامل مادرانی می‌شود که فرزند دوم یا مابعد آنها پس از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ متولد شده است. در این طرح، محدودیت‌های سنی، پلاک فعال و محدودیت خرید قبلی اعمال نخواهد شد. ثبت‌نام از طریق پیش‌ثبت‌نام اولیه خواهد بود.