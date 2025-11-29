پیش فروش محصولات سایپا ویژه متقاضیان عادی، جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده روز یکشنبه مورخ ۹ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۱۰ صبح آغاز خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت سایپا اعلام کرد مرحله جدید پیش‌فروش محصولات این شرکت از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۹ آذر از طریق سامانه فروش اینترنتی به نشانی saipa.iranecar.com آغاز خواهد شد.

در این طرح، خودرو اطلس S با موعد تحویل اسفند امسال و فروردین و اردیبهشت سال آینده و همچنین ساینا S با استاندارد ۸۵ گانه با موعد تحویل شهریور، مهر و آبان سال آینده عرضه می‌شود. این پیش‌فروش در قالب سه طرح عادی، جوانی جمعیت و جایگزینی خودرو‌های فرسوده اجرا خواهد شد.

بر اساس شرایط اعلام‌شده، هر کد ملی تنها امکان ثبت‌نام یک دستگاه خودرو را دارد و متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال باشند، امکان ثبت‌نام و خرید در این طرح نخواهند داشت.

به‌روزرسانی اطلاعات شخصی و دریافت کد کاربری و رمز عبور پیش از موعد مقرر الزامی است.

الف) شرایط اختصاصی متقاضیان عادی:

۱. حداقل سن: ۱۸ سال تمام.

۲. محدودیت کد ملی: ثبت‌نام حداکثر یک دستگاه خودرو برای هر کد ملی.

۳. محدودیت پلاک فعال: متقاضیان دارای پلاک فعال امکان خرید ندارند (به استثناء خودروهای با عمر بیش از ۵ سال).

۴. محدودیت خرید قبلی: عدم فاکتور قطعی خرید طی ۴۸ ماه گذشته از سایپا و ایران‌خودرو و ۲۴ ماه از سایر خودروسازان.

ب) شرایط اختصاصی طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مادران):

این طرح فعال است و شامل مادرانی می‌شود که فرزند دوم یا مابعد آنها پس از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ متولد شده است. در این طرح، محدودیت‌های سنی، پلاک فعال و محدودیت خرید قبلی اعمال نخواهد شد. ثبت‌نام از طریق پیش‌ثبت‌نام اولیه خواهد بود.

آغاز ثبت‌نام خودرو‌های سایپا از یکشنبه ۹ آذر ماه/ جزئیات شرایط فروش عادی و ویژه قانون حمایت از خانواده اعلام شد

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۰ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
پول اضافه دارید فقط طلا بخرید فقط طلا دست دوم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
الی
۰۹:۲۰ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
باید عرض کنم متاسفانه یکسری افراد هنوز تو حماقت به سر می برند تا زمانیکه مردم به یک سطح آگاهی و شعور نرسند وضعیت همین طور باقی خواهد ماند و خودروسازی به تولید بی کیفیت ادامه خواهد داد
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
احمق
۰۸:۳۱ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
ببخشید واقعا احمق هستم که طلا فروختم ماشین زیر پامو دادم الآنم 10ماه میشه پیادم.خودم کردم ولی خواهش میکنم شما ها عزیزان درس بگیرید .نکنید به خدا ماشین وطلا ها الان 18ماه میشه دادم تا طره جوانی جمعیت بوده ای کاش منم روزی که کامنت هارو می‌خوندم باورم میشد واحمق نمی‌شدم.
۲
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ابراهیم پهلو
۰۸:۰۶ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
لگنفروشی ومردمی مجبور
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
morteza
۰۷:۲۵ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
من ثبت نام نمی کنم ،شما خواننده گرامی را نمی دونم .........
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۷:۰۲ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
پیش فروش اصلا بدرد نمیخوره سال قبل ساینا ثبت نام کردم شرکت خیلی باتاخیر تحویل داد قیمت اولیه ۳۴۵ قرار پولش بود موقع تحویل ۴۱۵ بدون آپشن تحویل داد ۱۰ میلیون هم به علت تاخیر درتحویل باید به مابرگردونه بعد یکسال تا هنوز نداده حواستون باشه هرماه روی قیمن خودرو ملیون ملیون اضاف میکنند
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۹ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
سلام این شعر وآهنکش بهترین بودن به دل همه منشستن بچه ها بزرگترها خاطره ساز بود ما با این اهنک احساس آرامش میکردیم خانم برومند ممنون آقا دهقانیان ممنون وروحت شاد وغرین آرامش خدا عمری صدساله به خانم برومندبدهد
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۰۶:۵۱ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
بسیار عالی، حلبی با قیمت روز، هر وقت هم اوکی بودن تحویل میدن
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۳ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
من ساینا گرفتم ماشین لرزش داره -کیلومترش خرابه میری نمایندگی میگن چندماه دیگه نخرید ماشینهای اینهارو به درد نمی خوره
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۱ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
شرکت سایپا بسیار دروغگو است
من403پول واریز کردم و به امید اینکه 4ماهه تحویل بدهند
اما الان 10ماه گذشته و هیچ کس جواب درستی نمیده وهمین بی مسئولیتی سایپا باعث شده سهمیه بنزین هم شامل حال من نشود خداوند ازناصادقی شما نگذرد معلوم نیست اصلاً من زنده باشم تا بتونم این لگن سایپا رو ببینم،به خاطر همین دروغ هاتونه که هیچ خیری نمی‌بینید وهرروزبیشترکسری میارید
۰
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۰ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
لعنت به سایپا که مردم را بیچاره کردن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۲۳:۳۰ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
شرکت سایپا بدترین شرکت ایرانی سینی زیر موتور کویک را آبشناسان حساب میکنن باید ۱۵۰۰ پول نقدا ازمشتری می‌گیرند ۳ماه امروزو فردا میکنن برای پرداخت دیر کرد تحویل کویک هیچ کس پاسخگونیست
۱
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فریب خورده
۲۲:۲۷ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
فریب نخورید
پول دست خودروساز جماعت ندید
خودرو که تحویل نمی‌دن، تا زمانی هم که تحویل بدن مدام گران می‌کنند
پول شما از ارزش میافته، ماشین هم با تاخیر و گران تحویل خواهید گرفت
۲
۴۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۴ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
سایپاایرانخودرو حلبی سازان با گران‌فروشی ده برابری و دلالی و انحصار در حال سرکیسه کردن مردم ایران
۱
۵۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کوییک آر اس
۲۲:۰۱ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
نزدیک یک سال کوییک ثبت نام کردم هنوز تحویل ندادن هیچ کس هم پیگیر نیست
۰
۴۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۲۳:۳۱ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
یک شرکت دزد (شرکت سایپا)
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۲ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
کجای دنیا این اشغالها این قیمته
۰
۲۴
پاسخ دادن
