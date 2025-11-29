فرمانده انتظامی استان کرمان از دستگیری عامل اصلی کلاهبرداری هزار و دویست میلیاردی با ترفند سود کلان در زمینه سرمایه گذاری هلدینگی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار " موقوفه ئی" گفت: در پی ارجاع حکم‌های جلب متعدد به پلیس آگاهی در رابطه با کلاهبرداری سنگین چند متهم از شمار زیادی از شهروندان، موضوع تحت بررسی پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا با پیجویی‌های تخصصی ماموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری مشخص شد متهم اصلی این پرونده با مشارکت تنی چند از بستگان نزدیک خود اقدام به ثبت شرکت‌های کاغذی تحت عنوان فعالیت‌های هلدینگی کرده و با وعده پرداخت سود‌های کلان در کوتاه مدت، تا کنون هزارو ۲۰۰ میلیارد ریال وجه را با فریب شهروندان دریافت کرده است.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: این متهم که به شهروندان در زمینه‌های تجاری، بیمه، خودرو، فولاد و دیگر موضوعات غیر واقعی وعده سرمایه گذاری با پرداخت سود‌های کلان می‌داده است تا اکنون۸۰ شاکی دارد که همکاران پر تلاش پلیس آگاهی برای احقاق این افراد تلاش مضاعفی داشته‌اند و لازم است سایر شهروندان نیز در مواجهه با این قبیل وعده‌های فریبنده دقت نظر لازم را داشته باشند.

منبع:نیروی انتظامی