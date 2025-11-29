باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته بسیج؛ همایش بزرگ بسیجیان در شهر لارستان استان فارس برگزار شد. این مراسم که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، مسئولان استانی و نیروهای بسیجی در فضایی پرشور برگزار شد؛ با پلاکاردهای مناسبتی و پرچمهای سهرنگ، جلوهای از وحدت ملی و روحیه انقلابی را به نمایش گذاشتند. همچنین غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر از جمله برنامههای این مراسم بود.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: مدینه صابری - فارس
