شهروندخبرنگار ما به مناسبت هفته بسیج تصاویری از برگزاری همایش بزرگ لسیجیان در شهر لارستان استان فارس را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته بسیج؛ همایش بزرگ بسیجیان در شهر لارستان استان فارس برگزار شد. این مراسم که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، مسئولان استانی و نیرو‌های بسیجی در فضایی پرشور برگزار شد؛ با پلاکارد‌های مناسبتی و پرچم‌های سه‌رنگ، جلوه‌ای از وحدت ملی و روحیه انقلابی را به نمایش گذاشتند.  همچنین غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر از جمله برنامه‌های این مراسم بود.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مدینه صابری - فارس

برگزاری رزمایش اقتدار بسیجیان لارستانی همراه با غبارروبی قبور مطهر شهدا

برگزاری رزمایش اقتدار بسیجیان لارستانی

برگزاری رزمایش اقتدار بسیجیان لارستانی همراه با غبارروبی قبور مطهر شهدا

برگزاری مراسم

برگزاری رزمایش اقتدار بسیجیان

برگزاری رزمایش اقتدار بسیجیان لارستانی همراه با غبارروبی قبور مطهر شهدا

رزمایش اقتدار بسیجیان لارستانی همراه با غبارروبی قبور مطهر شهدا

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: هفته بسیج ، مناسبت های مذهبی ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار اصفهان؛
گلزار شهدای امامزاده هادی(ع) در هفته بسیج عطرآگین شد + عکس
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
مراسم گلباران گلزار شهدای هریس در هفته بسیج + عکس
شهروندخبرنگار خراسان رضوی
برگزاری مراسم همایش اقتدار بسیجیان صالح‌آباد در هفته بسیج
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گزارش تصویری از اعزام کاروان از شهر گهرو به مشهد مقدس
فیلمی از خودنمایی نارنگی بر روی درختان روستای حاجیکلا صنم
تاخیر در پرداخت وام ازدواج داستان غم انگیز جوانان شد
آخرین اخبار
تاخیر در پرداخت وام ازدواج داستان غم انگیز جوانان شد
فیلمی از خودنمایی نارنگی بر روی درختان روستای حاجیکلا صنم
گزارش تصویری از اعزام کاروان از شهر گهرو به مشهد مقدس
هدررفت آب اهالی شهرستان قیروکارزین را نگران کرد + فیلم
برگزاری شنبه های ام بنین در نوش آباد به روایت شهروندخبرنگار + فیلم
برگزاری رزمایش اقتدار بسیجیان لارستانی همراه با غبارروبی قبور مطهر شهدا
وضعیت ناگوار جاده کیاکلا و گلایه رانندگان + فیلم
رنجش خریداران مسکن مهر کاشمر از ۱۲ سال تاخیر در تحویل
فیلمی از گفت و گوی صمیمانه با مسن‌ترین خیاط بخش بندپی غربی در بابل
سفری معنوی به آستان مقدس امامزادگان سلیمان (ع) و حسن (ع) در آران و بیدگل + فیلم