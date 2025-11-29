باشگاه خبرنگاران جوان - بابک رضازاده با اشاره به تداوم آلودگی هوا در تهران و سایر کلانشهر‌ها گفت: در شرایطی که برخی استان‌های کشور درگیر آلودگی هوا هستند، دو موضوع «سلامت دانش‌آموزان» و «کیفیت آموزش» اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا اگر دانش‌آموز سالم نباشد، آموزش نیز کارایی لازم را نخواهد داشت.

وی با تأکید بر اینکه سلامت دانش‌آموزان از هر چیزی مهمتر است، افزود: در دنیا شاخص‌های استانداردی برای تعطیلی مدارس و ادارات در زمان آلودگی هوا وجود دارد و وقتی میزان آلودگی از حد مجاز عبور کند، معمولاً آموزش حضوری و فعالیت ادارات را تعطیل می‌کنند.

نماینده مشکین‌شهر در مجلس افزود: برای تصمیم‌گیری درباره تعطیلی یا برگزاری آموزش غیرحضوری و همین‌طور دورکاری ادارات، لازم است هماهنگی بیشتری بین دستگاه‌های مربوطه وجود داشته شود.

وی ادامه داد: مواجهه با معضل آلودگی هوا نیازمند هماهنگی همه وزارتخانه‌ها از جمله آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، کشور و حتی شهرداری تهران است.

