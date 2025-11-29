رئیس پلیس راهور تهران از اجرای طرح زوج و فرد از در منازل از ساعت ۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ و محدودیت تردد کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین در تهران فردا و پس فردا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، اعلام کرد: با توجه به تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران، طرح ترافیکی زوج و فرد، فردا و پس فردا نهم و دهم آذرماه از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰ از درب منازل در سطح شهر تهران اجرا خواهد شد.

وی همچنین تأکید کرد: تردد کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین، به جز خودرو‌های حامل سوخت، دارو و مواد غذایی، حتی در ساعات شب نیز ممنوع خواهد بود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: پلیس ضمن رصد تخلفات طرح زوج و فرد، نسبت به ابطال معاینه فنی خودرو‌های دودزا اقدام خواهد کرد.

سردار موسوی‌پور در پایان خاطرنشان کرد: صدور مجوز‌های روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران نیز فردا ممنوع خواهد بود.

منبع: پلیس راهور 

