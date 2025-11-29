وزارت دفاع روسیه می‌گوید نیروهایش در شهر پوکروفسک که قلب لجستیکی اوکراین است، به پیشروی ادامه می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت دفاع روسیه می‌گوید نیرو‌های این کشور به پیشروی در شهر «پوکروفسک» در شرق اوکراین ادامه داده‌اند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در بخش شرقی این شهر پیشروی کرده و نیرو‌های آن «به آزادسازی» روستای مجاور ادامه می‌دهند.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز گذشته اعلام کرد که نیرو‌های روسی شهر پوکروفسک را محاصره کرده و ۷۰ درصد آن را در کنترل خود دارند.

پوکروفسک مهم‌ترین تکیه‌گاه لجستیکی و تدارکاتی برای نیرو‌های اوکراینی در شرق این کشور است. شبکه راه‌آهن و جاده‌های مهمی از آن می‌گذرد و با کنترل آن، روسیه می‌تواند مسیر‌های پشتیبانی، انتقال نیرو، مهمات و تدارکات را قطع یا بسیار دشوار کند. 

افزون بر این، پوکروفسک «دروازه‌ای» به مناطق دیگری است که هنوز در استان دونتسک تحت کنترل روسیه قرار نگرفته‌اند. به عبارت دیگر، با کنترل پوکروفسک، روسیه امکان بیشتری برای پیشروی به سمت شهر‌های مهم بعدی مثل کراماتورسک و اسلویانسک را برای خود باز می‌کند.

منبع: الجزیره

