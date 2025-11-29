شهردار تهران گفت: کار پروژه‌های جدید خط ۸،۹ و ۱۱ با شیوه جدید تامین مالی آغاز شده است و در ۵ سال به ۵۰۰ کیلومتر مسافت می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - علیرضا زاکانی شهردار تهران امروز در آیین بهره‌برداری از ایستگاه مریم مقدس (س) در خط ۶ متروی تهران گفت: از تمام کارگران، مهندسان و طراحان تشکر می‌کنیم که خدمت رسانی کرد؛ موضوع این ایستگاه جدید نیست چرا که انقلاب اسلامی حقی قطعی را برای ادیان الهی در نظر گرفته است. این حق مسلم آنهاست و از جانب دین اسلام به رسمیت شناخته شده است؛ این کار در امتداد کار‌هایی است که صورت گرفته است. 

وی ادامه داد: یک همزیستی را همیشه در کشور می‌بینیم؛ خیابان سی تیر را ببینید که همه ادیان در آن حضور دارند. از مدیریت مجموعه ساخت مترو تشکر می‌کنیم و امیدوارم در بخش بهره‌برداری هم اقدامات خوبی انجام دهند.

شهردار تهران اظهار کرد: در چهار سال گذشته ۲۶۹ کیلومتر مترو داشتیم و امروز ۳۱۰ کیلومتر داریم و در تعداد ایستگاه‌ها امروز به ۱۶۱ ایستگاه رسیدیم. برای ۱۸۶ کیلومتر مترو با چند شرکت قرارداد بسته‌ایم و که اکثر آنها خطوط متروی جدید هستند. ۱۱ کیلومتر هم خط شرقی ۴ است که قرارداد بستیم؛ این شرکت‌ها همت کردند و به میدان آمدند تا بار بزرگ شهر‌ها را بردارند.

وی افزود: کار خطوط ۸،۹ و ۱۱ با شیوه جدید تامین مالی آغاز شده است و به لطف خدا این اقدام شکل گرفت. افق انجام این برنامه ۵ ساله است و در ۵ سال این ۳۱۰ کیلومتر به ۵۰۰ کیلومتر برسد.

وی ادامه داد: افزایش واگن‌ها هم برنامه سه ساله است و در این سه سال به اندازه ۲۵ سال تامین واگن خواهیم کرد و عمده آنها ساخت داخل خواهد بود. خودمان سرمایه گذاری مجدد خواهیم کرد که علاوه بر ۱۱۸۴ واگنی که قرارداد بستیم ۲ رام واگن داخلی به این تعداد اضافه خواهد شد و هفته آینده این ۲ رام واگن رونمایی می‌شود. 

شهرار تهران خاطرنشان کرد: برای کاهش آلودگی هوا ۱۱ رویکرد را دنبال می‌کنیم که یک رویکرد آن حمل و نقل است؛ در حوزه فضای سبز، توسعه زیرساخت‌ها، جلوگیری از آلایندگی و ... نیز در حال کار هستیم.

برچسب ها: مترو ، تهران
خبرهای مرتبط
ایستگاه مریم مقدس (س) افتتاح شد
زاکانی: وقتی اراده مردم همراه مدیریت شهری شود، از عهده سخت‌ترین شرایط هم برخواهند آمد
تیم متروی تهران هفته آینده به کربلا می‌رود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۰ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
مترو پاکدشت چه شد؟؟؟؟
چرا کاری نمیکنید
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۰ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
بسیار عالی با تشکر از تیم زحمتکش شهرداری
۱
۳
پاسخ دادن
تصادف زنجیره‌ای پنج خودرو در اتوبان تهران–قم
ربودن برادر به خاطر تقسیم ارثیه پدری
شرط‌بندی در مافیا، به سرقت کشیده شد
ترافیک در ۲ بزرگراه همت و نواب پرحجم است
گام‌های تازه برای بهبود کیفیت زندگی سالمندان؛ از شهر‌های دوستدار سالمند تا لایحه حمایت حقوقی
جزئیات قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور
کیفیت هوای پایتخت در وضعیت «ناسالم» برای همه افراد
افزایش ۷ درصدی ترافیک آبان نسبت به مهر ماه
آغاز طرح ویژه پلیس راهور تهران برای برخورد قاطع با تخلفات ساکن
رئیس جمهور در بحث رفع آلودگی هوا ورود کند
آخرین اخبار
چمران:شهرداری بدون مجوز شورای شهر می‌تواند نمایشگاه بین المللی را بخرد
آغاز طرح ویژه پلیس راهور تهران برای برخورد قاطع با تخلفات ساکن
رئیس جمهور در بحث رفع آلودگی هوا ورود کند
افزایش ۷ درصدی ترافیک آبان نسبت به مهر ماه
شرط‌بندی در مافیا، به سرقت کشیده شد
ترافیک در ۲ بزرگراه همت و نواب پرحجم است
جزئیات قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور
کیفیت هوای پایتخت در وضعیت «ناسالم» برای همه افراد
ربودن برادر به خاطر تقسیم ارثیه پدری
گام‌های تازه برای بهبود کیفیت زندگی سالمندان؛ از شهر‌های دوستدار سالمند تا لایحه حمایت حقوقی
تصادف زنجیره‌ای پنج خودرو در اتوبان تهران–قم
راهکار‌هایی برای مصرف بهینه آب در شرایط خشکسالی + فیلم
نحوه پناه‌گیری و خروج اضطراری هنگام زلزله ویژه دانش آموزان + فیلم
آتش‌سوزی مجتمع مسکونی ۵۴ واحدی در شهرک راه‌آهن تهران
نحوه فعالیت واحد‌های قضایی و اداری دستگاه قضایی استان تهران در روز‌های ۹ و ۱۰ آذر
برگزاری دیدار‌های فوتبال در تهران ممنوع شد
قطع درخت در منطقه ۱۴ تهران/ شهرداری منطقه پاسخگو نیست
قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی نهایی شد
رونمایی از ۲ رام متروی داخلی تا هفته آینده
تمدید طرح زوج و فرد از در منازل و محدودیت تردد کامیون‌ها در تهران
مدارس و دانشگاه‌های تهران یکشنبه و دوشنبه مجازی شد
۷ وظیفه اصلی در سند تحول برای پژوهشگاه قوه قضاییه در نظر گرفته شده است
المان‌های «دیار امام هادی (ع)» در منطقه ۱۰ جانمایی شدند
پایان کابوس قولنامه‌ها؛ چگونه «قانون الزام به ثبت رسمی» نظام قضایی و اقتصاد را متحول می‌کند؟
رئیس‌جمهور به استانداری تهران رفت
برای اولین‌بار در ایران؛ کتاب کمک‌های اولیه به خط بریل منتشر شد
آلودگی هوا؛ مراقب نفس‌هایتان باشید + فیلم
افزایش کلاهبرداری با تماس‌های جعلی در پیام‌رسان‌های داخلی
انسداد جاده چالوس از ۱۰ تا ۱۹ آذرماه
ایستگاه مریم مقدس (س) افتتاح شد