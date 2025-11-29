باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - علیرضا زاکانی شهردار تهران امروز در آیین بهره‌برداری از ایستگاه مریم مقدس (س) در خط ۶ متروی تهران گفت: از تمام کارگران، مهندسان و طراحان تشکر می‌کنیم که خدمت رسانی کرد؛ موضوع این ایستگاه جدید نیست چرا که انقلاب اسلامی حقی قطعی را برای ادیان الهی در نظر گرفته است. این حق مسلم آنهاست و از جانب دین اسلام به رسمیت شناخته شده است؛ این کار در امتداد کار‌هایی است که صورت گرفته است.

وی ادامه داد: یک همزیستی را همیشه در کشور می‌بینیم؛ خیابان سی تیر را ببینید که همه ادیان در آن حضور دارند. از مدیریت مجموعه ساخت مترو تشکر می‌کنیم و امیدوارم در بخش بهره‌برداری هم اقدامات خوبی انجام دهند.

شهردار تهران اظهار کرد: در چهار سال گذشته ۲۶۹ کیلومتر مترو داشتیم و امروز ۳۱۰ کیلومتر داریم و در تعداد ایستگاه‌ها امروز به ۱۶۱ ایستگاه رسیدیم. برای ۱۸۶ کیلومتر مترو با چند شرکت قرارداد بسته‌ایم و که اکثر آنها خطوط متروی جدید هستند. ۱۱ کیلومتر هم خط شرقی ۴ است که قرارداد بستیم؛ این شرکت‌ها همت کردند و به میدان آمدند تا بار بزرگ شهر‌ها را بردارند.

وی افزود: کار خطوط ۸،۹ و ۱۱ با شیوه جدید تامین مالی آغاز شده است و به لطف خدا این اقدام شکل گرفت. افق انجام این برنامه ۵ ساله است و در ۵ سال این ۳۱۰ کیلومتر به ۵۰۰ کیلومتر برسد.

وی ادامه داد: افزایش واگن‌ها هم برنامه سه ساله است و در این سه سال به اندازه ۲۵ سال تامین واگن خواهیم کرد و عمده آنها ساخت داخل خواهد بود. خودمان سرمایه گذاری مجدد خواهیم کرد که علاوه بر ۱۱۸۴ واگنی که قرارداد بستیم ۲ رام واگن داخلی به این تعداد اضافه خواهد شد و هفته آینده این ۲ رام واگن رونمایی می‌شود.

شهرار تهران خاطرنشان کرد: برای کاهش آلودگی هوا ۱۱ رویکرد را دنبال می‌کنیم که یک رویکرد آن حمل و نقل است؛ در حوزه فضای سبز، توسعه زیرساخت‌ها، جلوگیری از آلایندگی و ... نیز در حال کار هستیم.