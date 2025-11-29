باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: یکشنبه و دوشنبه ۹ و ۱۰ آذرماه به سبب تداوم آلودگی هوا بانکهای استان تهران به استثنای ملارد، رباط کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس به صورت شعب کشیک فعالیت دارند اسامی شعب کشیک در سایت هر بانک اعلام خواهد شد.
او افزود: نحوه فعالیت بانکها در سایر استانها بنا به تصمیم استانداریهای متبوع است. همچنین از مشتریان گرامی بانکها انتظار میرود، حتی المقدور از خدمات غیر حضوری و برخط بانکها استفاده نمایند.