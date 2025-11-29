دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفت: ۹ و ۱۰ آذرماه به سبب تداوم آلودگی هوا، بانک‌های استان تهران به استثنای ملارد، رباط کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس به صورت شعب کشیک فعالیت دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: یکشنبه و دوشنبه ۹ و ۱۰ آذرماه به سبب تداوم آلودگی هوا بانک‌های استان تهران به استثنای ملارد، رباط کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس به صورت شعب کشیک فعالیت دارند اسامی شعب کشیک در سایت هر بانک اعلام خواهد شد.

‌او افزود: نحوه فعالیت بانک‌ها در سایر استان‌ها بنا به تصمیم استانداری‌های متبوع است. همچنین از مشتریان گرامی بانک‌ها انتظار می‌رود، حتی المقدور از خدمات غیر حضوری و برخط بانک‌ها استفاده نمایند.

برچسب ها: آلودگی هوا ، شعب بانک ها
خبرهای مرتبط
بورس‌ها فردا فعال هستند
جزئیات فعالیت بانک‌های استان تهران اعلام شد
باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری کرد؛
واحد‌های صف و ستاد بانک‌ها در استان تهران فردا ۲۵ آذر تعطیل است
سمنانی‌ها از ۶۷ درصد صندوق امانات بانک‌های استان استفاده می‌کنند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ آذرماه ۱۴۰۴
جداسازی یارانه‌ها ملزم به ثبت در سامانه سیمین شد
تسریع در صدور کارت سوخت برای خودرو‌های جدید/ آغاز سهمیه بندی سوخت از نیمه آذر ماه
خسارت سالانه ۱۶ میلیارد دلاری ناترازی گاز به کشور
کارخانجات کنسرو در آستانه تعطیلی هستند
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۸ آذرماه
پیشرفت پروژه آزادراه شمالی کرج به ۷۳ درصد رسید
آغاز ثبت‌نام محصولات سایپا از یکشنبه ۹ آذر
کمبود نهاده دامی عامل اصلی افزایش لجام گسیخته محصولات لبنی و پروتئینی
آیا ارزش گوشی‌های تلفن همراه مسافری و تجاری تفاوت دارند؟
آخرین اخبار
شرایط استرداد انواع بلیط هواپیما داخلی و خارجی
آینده رزومه نویسی با هوش مصنوعی
هاست ابری چیست و چه زمانی بهترین انتخاب است؟
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی کشور
فروش چشمی درب دیجیتال در تهران
بازار سرمایه؛ دو راهی بین صعود و نزول
آغاز ثبت‌نام محصولات سایپا از یکشنبه ۹ آذر
مالیات از نفت جلو زد
نتیجه آخرین مزایده اموال منقول تملیکی اعلام شد
جلوگیری از افزایش واردات بنزین از طریق طرح سه نرخی شدن/ سالانه ۶ میلیارد دلار صرف واردات بنزین می‌شود
آغاز بارش‌ها از روز دوشنبه از غرب کشور
شروع ثبت سفارش شکر از امروز/ ثبت سفارش ذرت دامی و جو از ۱۰ آذرماه آغاز می‌شود
طرح بیمه اجباری برای رانندگان تاکسی اینترنتی قابل دفاع نیست
حذف عاملان توزیع نهاده‌های دامی راه حلی برای ثبات و آرامش بازار محصولات پروتئینی
ماهانه ۲۴۰ هزارتن مرغ در کشور مصرف می شود
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۸ آذرماه
سهمیه بنزین خودرو‌های تعویض پلاکی قطع نمی‌شود
کاهش شیب اجاره مسکن از طریق تقویت سامانه خودنویس
سطح زیرکشت گندم به ۵ میلیون هکتار می‌رسد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ آذرماه ۱۴۰۴
در بازار میوه چه می‌گذرد؟
کارخانجات کنسرو در آستانه تعطیلی هستند
کاهش بیش از ۹ هزار واحدی شاخص کل بورس
استمرار معافیت عرضه کالا‌ها و خدمات مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده
آیا ارزش گوشی‌های تلفن همراه مسافری و تجاری تفاوت دارند؟
امکان صفر کردن کالای تقلبی وجود ندارد/ خریداران لوازم یدکی خود را از مراکز معتبر خریداری کنند
تسریع در صدور کارت سوخت برای خودرو‌های جدید/ آغاز سهمیه بندی سوخت از نیمه آذر ماه
کاهش ۲۳ درصدی ترافیک قزوین _ کرج از طریق آزادراه کنار گذر شمالی کرج/ نرخ عوارضی به زودی مشخص می‌شود+ فیلم
توزیع شیرمدارس به کجا رسید؟
۱۴ تا ۱۷ هزار کامیون بالای ۵۰ سال در صف اسقاط