درگیری در مقابل پالایشگاه لاناز در نزدیکی اربیل عراق حداقل دو کشته و سه زخمی بر جا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - منابع امنیتی و پزشکی روز شنبه اعلام کردند که حداقل دو نفر توسط نیروهای امنیتی کُرد در جریان اعتراضی در خارج از پالایشگاه لاناز در جاده منتهی به شهر اربیل در شمال عراق کشته و سه نفر زخمی شدند.

منابع امنیتی اعلام کردند که معترضان در حال برگزاری اعتراضی برای درخواست فرصت‌های شغلی در داخل پالایشگاه بودند که در طی آن نیروهای امنیتی موظف به محافظت از محل، آتش گشودند.

منابع امنیتی افزودند که تیراندازی منجر به کشته شدن یک معترض و یک راننده کامیون که فرآورده‌های نفتی را حمل می‌کرد، شد.

منبع: رویترز