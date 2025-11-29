باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان سنجش آموزش کشور روز شنبه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام به تاریخ ۲ آذرماه ۱۴۰۴و با توجه به اعلام مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، به اطلاع متقاضیان این آزمون می‌رساند، به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تاکنون (۸ آذرماه) برای ثبت‌نام اقدام نکرده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا روز یکشنبه؛ ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴ نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند؛ لذا ضرورت دارد که متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبت‌نام اقدام کنند.

ضمناً آن دسته از متقاضیانی که قبلاً ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ تعیین شده، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.