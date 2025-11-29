زلنسکی اعلام کرد هیئتی به ریاست دبیر شورای امنیت اوکراین راهی آمریکا شده تا مراحل پایان جنگ را با واشنگتن نهایی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که هیئتی به ریاست رستم عمروف، دبیر شورای امنیت این کشور در راه آمریکا است تا مذاکرات صلح را ادامه دهد.

زلنسکی گفت که انتظار دارد نتایج جلسات قبلی با مقامات آمریکایی در ژنو، فردا «تصویب» شود.

این جلسات که یکشنبه هفته گذشته برگزار شد، به اوکراین اجازه داد تا تغییراتی را در طرح صلح اولیه ۲۸ ماده‌ای دونالد ترامپ ایجاد کند. 

زلنسکی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آقای عمروف امروز گزارشی ارائه داد و وظیفه او مشخص است: تدوین سریع و اساسی مراحل لازم برای پایان دادن به جنگ.»

رستم عمروف در حالی به ریاست تیم اوکراینی منصوب شده که پیش از این قرار بود «آندری یرماک» رئیس دفتر زلنسکی این تیم را هدایت کند. با این حال، رسانه‌ها روز گذشته گزارش دادند که ماموران مبارزه با فساد در ادامه تحقیقات مربوط به رسوایی‌های اخیر، شروع به بازرسی منزل او کرده‌اند. ساعاتی بعد، یرماک که دومین فرد قدرتمند اوکراین محسوب می‌شود، از سمت خود استعفا کرد.

در همین حال، اوکراین با فشار قابل توجهی از سوی واشنگتن برای موافقت با طرح صلح ارائه شده رو به رو است. کارشناسان می‌گویند که زلنسکی خود را در سخت‌ترین وضعیت سیاسی و نظامی از زمان آغاز حمله روسیه در سال ۲۰۲۲ می‌بیند.

رسوایی فساد در اوکراین تاکنون منجر به برکناری دو وزیر و شخص دست راست رئیس جمهور شده است. در همین حال، روسیه به پیشروی‌های خود در شرق اوکراین ادامه می‌دهد و شهر‌های اوکراین هر روز ساعت‌ها خاموشی را تجربه می‌کنند.

زلنسکی اخیرا گفته است که اوکراین در یکی از سخت‌ترین لحظات تاریخ خود قرار دارد.

منبع: رویترز

برچسب ها: هیئت مذاکره کننده ، اوکراین ، ولودیمیر زلنسکی
