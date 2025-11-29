\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u062a\u0642\u0648\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0639\u062f \u0633\u0627\u0644\u200c\u0647\u0627 \u0627\u0632 \u06a9\u0634\u062a\u0647 \u0634\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627\u0645 \u0628\u0647 \u062f\u0646\u0628\u0627\u0644 \u0627\u062d\u0642\u0627\u0642 \u062d\u0642\u0648\u0642 \u0639\u0631\u0627\u0642\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0628\u0639\u062b \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0647\u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0632\u0648\u0631 \u063a\u0635\u0628 \u0634\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f \u0648 \u0628\u0647 \u062d\u0627\u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0635\u062f\u0627\u0645 \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f.\n