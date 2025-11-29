باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
گوشه‌ای از جنایات صدام که بی‌پاسخ نماند + فیلم

حمله به حرم امام علی (ع) و امام حسین (ع) تا نسل‌کشی و تصرف زمین مردم عراق، گوشه‌ای از جنایات صدام هستند که بی‌پاسخ نماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روایتی از شهید تقوی که بعد سال‌ها از کشته شدن صدام به دنبال احقاق حقوق عراقی‌هایی بود که در رژیم بعث زمین هایشان به زور غصب شده بود و به حامیان صدام داده شده بود.

