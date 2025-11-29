۳۱ ورزشکار در انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک ثبت نام کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز شنبه هشتم آذرماه آخرین روز مهلت ثبت نام در انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک بود و در مجموع ۳۱ ورزشکار در این انتخابات ثبت نام کردند.

اسامی ورزشکاران نامزد حضور در انتخابات کمیسیون ورزشکاران به شرح زیر است:

محمدرضا گرایی (کشتی)، نگین آلتونی (کاراته)، فاضل اتراچالی (کبدی)، زهراکریمی (کبدی)، مهران برخورداری (تکواندو)، رویا داودیان (کبدی)، امین میرزازاده (کشتی)، دانیال ساوه شمشکی (اسکی)، مصطفی میرجوادی و علیرضا یوسفی (وزنه برداری) و مهدی جلوه قاضیانی (والیبال)، علی لبیب (دوچرخه سواری)، امیر جوهری‌خو (تیراندازی)، شهربانومنصوریان (ووشو)، امیر مهدیزاده (کاراته)، میلاد وزیری (تیراندازی با کمان)، علی پاکدامن (شمشیر بازی)، سجاد گنج زاده (کاراته)، فرزانه فصیحی (دوومیدانی)، فرانک پرتوآذر (دوچرخه سواری)، الهه منصوریان (ووشو)، ثریا آقایی (بدمینتون)، هانیه رستمیان (تیراندازی)، علی داوودی (وزنه برداری)، حسن تفتیان (دوومیدانی)، آرین سلیمی (تکواندو)، مبینا نعمت زاده (تکواندو)، ناهید کیانی (تکواندو)، فرزانه رضا سلطانی (اسکی)، نجمه خدمتی (تیراندازی) و رحمان عموزاد (کشتی) ضمن ارائه مدارک لازم و پر کردن فرم مربوطه کاندیداتوری خود را برای حضور در این انتخابات اعلام کرده بودند.

اسامی نهایی نامزدهای ثبت نام شده پس از بررسی‌های لازم در خصوص صلاحیت‌های عمومی از طریق مراجع ذی صلاح اعلام می شود و در روز ۲۸ آذر انتخابات انجام خواهد گرفت.