باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یکی از بزرگترین پایانه‌های نفتی روسیه روز شنبه پس از حمله پهپاد‌های دریایی، ساعاتی قبل از عزیمت مذاکره‌کنندگان اوکراینی به ایالات متحده برای مذاکره در مورد پایان جنگ، عملیات خود را متوقف کرد.

کنسرسیوم خط لوله خزر (CPC)، گروهی که شامل شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکایی شورون و اکسون موبیل است و مالک این پایانه است، این حمله را «حمله تروریستی» نامید.

اوکراین که در مورد این حادثه اظهار نظری نکرد، در حالی که جنگ در چهارمین سال خود به سر می‌برد، به دنبال تلافی علیه همسایه خود بوده است.

خط لوله CPC که از قزاقستان شروع می‌شود و به این پایانه ختم می‌شود، یکی از بزرگترین خطوط لوله‌های نفت قزاقستان و یکی از بزرگترین خطوط لوله‌های جهان از نظر حجم است که حدود یک درصد از منابع جهانی را جابجا می‌کند.

ایالات متحده طرحی را برای پایان دادن به این درگیری ارائه کرده است که به دنبال نهایی کردن آن با تأیید مسکو و کی یف است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز شنبه گفت که تیمی برای بررسی این طرح در راه ایالات متحده است، اما این مذاکرات در لحظه سختی برای او و دولتش برگزار می‌شود.

روسیه بیش از یک سال است که در خط مقدم پیشروی می‌کند، در حالی که دولت زلنسکی با فشار ناشی از تحقیقات فساد گسترده و اخراج برخی مقامات رو‌به‌رو شده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه