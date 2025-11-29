باشگاه خبرنگاران جوان - حالا همهچیز آنقدر تغییر کرده که بیماری ایدز را به نوعی بیماری مزمن و قابل کنترل تبدیل کرده است که فرد مبتلا میتواند با رعایت درمان، طول عمری طبیعی داشته باشد و نگران انتقال بیماری به اعضای خانوادهاش نباشد.
دیگر هیچ چیز در بیماری ایدز، شبیه به گذشته نیست؛ نه تصورات آدمها از آن، نه راههای ابتلا و نه حتی روشهای درمان و کنترل بیماری. حالا همهچیز آنقدر تغییر کرده که بیماری ایدز را به نوعی بیماری مزمن و قابل کنترل تبدیل کرده است که فرد مبتلا میتواند با رعایت درمان، طول عمری طبیعی داشته باشد و نگران انتقال بیماری به اعضای خانوادهاش نباشد.
این همان موضوعی است که در آستانه اول دسامبر و روز جهانی ایدز در تمام دنیا، مدام تکرار میشود؛ اینکه ایدز دیگر آن بیماری ترسناک گذشته نیست!
آنچه روشن به نظر میرسد این است که پیشرفت روند درمان و کنترل ویروس اچ آی وی، به قدری چشمگیر بوده است که این بیماری دیگر آن وضعیت خطرناک و نگرانکننده گذشته را ندارد؛ چنانچه به گفته قریب به اتفاق متخصصان عفونی، فرد مبتلا به ویروس، صرفا مبتلا به یک بیماری مزمن اما قابل کنترل است.
در سالهای اخیر، فرد مبتلا به ویروس، اگر در همان مراحل اولیه ابتلا، غربالگری و بیماریاش تشخیص داده شود، درمان مبتنی بر روش ضد ویروسی و با استفاده از ترکیبی از داروها را شروع میکند؛ روشی که باعث سرکوب تکثیر ویروس در بدن فرد میشود. این سرکوب ویروسی باعث میشود که سیستم ایمنی فرد سالم بماند و فرد بتواند طول عمر کاملاً طبیعی و با کیفیتی مشابه افراد غیر مبتلا داشته باشد.
تجربه نشان داده است که اگر فرد مبتلا به طور منظم درمان خود را دنبال کند و بار ویروسی خونش به حدی پایین بیاید که در آزمایشها قابل شناسایی نباشد، ویروس دیگر از طریق رابطه جنسی به شریک زندگی نیز منتقل نخواهد شد. اصلی که در مورد انتقال به فرزندان هم صادق است و در طی چند سال گذشته، صدها مادر مبتلا به ویروس اچ آی وی، فرزندانی سالم به دنیا آوردهاند.
اما انگ اجتماعی، یکی از بزرگترین موانع در مسیر سلامت افراد مبتلا به اچآیوی است. بسیاری از مردم فکر می کنند این بیماری ناشی از رفتارهای جنسی خارج از عرف است. اتفاقی که باعث میشود بسیاری از افراد با وجود شک و احتمال به ابتلا، از ترس طرد شدن توسط خانواده، دوستان یا جامعه، از آزمایش دادن پرهیز کند و مسیر درمان را ماهها و حتی سالها به تاخیر بیندازد.
این در حالی است که این تأخیر دقیقاً همان چیزی است که کنترل بیماری را دشوار میکند، چرا که ویروس فرصت پیدا میکند سیستم ایمنی را به مرور ضعیف کند، بیماری را به مرحله ایدز برساند و فرد مبتلا را در برابر انواع عفونتها و سرطانها، آسیبپذیر کند.
موضوعی که متخصصین عفونی کشور هم بر آن تاکید دارند و معتقدند هرچه بیماری فرد زودتر تشخیص داده شده و درمان را آغاز کند، سیستم ایمنی او آسیب کمتری میبیند و کنترل بیماری، سهلتر خواهد بود. شاید برای همین است که بهترین راه برای حفظ سلامت فردی و جمعی، در برابر این بیماری، کنار گذاشتن باورهای قدیمی افراد جامعه نسبت به بیماری ایدز است.
آن وقت است که هر فردی که به هر دلیلی احتمال ابتلا به ویروس را در خود میدهد، میتواند بدون نگرانی از نگاههای جامعه، برای انجام آزمایش اقدام کند و در صورت مثبت بودن، فوراً تحت مراقبتهای پزشکی قرار گیرد تا بهترین نتیجه درمانی را کسب کند.
دور همه آن تصورات نادرست قدیمی را خط بکشید؛ دست دادن، در آغوش کشیدن، معاشرت کردن و ... هیچکدام، آن دست از رفتارهایی نیستند که بتوانند عاملی برای انتقال ویروس از فرد مبتلا به فرد سالم باشند. اینطور که متخصصان میگویند، ویروس اچ آی وی، صرفا از طریق خون و ترشحات بدن منتقل میشود و برای همین است که رابطه جنسی محافظت نشده و استفاده از سرنگ تزریقی مشترک، از اصلیترین راههای انتقال بیماری است.
خون آلوده به ویروس، از هر طریقی که به فرد برسد، میتواند آلودهکننده باشد؛ چه بسا کادر درمانی که با بیماران مبتلا در ارتباط هستند هم نیاز به رعایت دقیق برای استفاده از ابزارها و وسایل درمان دارند.
با وجود همه اطلاعرسانیها و آگاهیبخشیها درباره موثر بودن درمانها برای بیماران مبتلا به ویروس اچ آی وی، اما بر اساس آمار، همچنان بیشتر از ۴۰ درصد از برآوردهای اولیه از تعداد مبتلایان به بیماری ایدز در کشور، شناسایی نشده و تحت درمان قرار نگرفتهاند.
در چنین شرایطی است که به راه افتادن پویش « من هم تست میدهم»، میتواند هشدار و تلنگری برای همه افرادی باشد که کوچکترین احتمالی برای ابتلا میدهند و میتوانند با دریافت مشاوره از متخصصان این پویش و انجام تست ساده برای تشخیص این بیماری، یا با خیال آرام، از سالم بودن خودشان مطمئن شوند و یا در صورت ابتلا، روند درمان را در زمانی موثر آغاز کنند.
پویشی که به گفته مسئولان وزارت بهداشت، کاملا محرمانه و رایگان است و نیاز به ارائه هیچ مدرک شناسایی یا مبلغی برای انجام تست ندارد!
منبع: اطلاعات آنلاین